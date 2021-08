CITTA’ DELLA SCIENZA: LE RUBRICHE SOCIAL DA SEGUIRE IN VACANZA

Città della scienza chiude per la pausa estiva dal 1° agosto per riaprire il 14 settembre, ma non abbandona il suo pubblico di appassionati di scienza di tutte le età.



In attesa di accogliere nuovamente dal vivo visitatori infatti, per tutto il mese di agosto sarà possibile seguire, sui diversi canali social, notizie scientifiche e approfondimenti e ritrovare on line le attività più interessanti proposte nel corso dell’anno.



Dalle ‘Interviste Impossibili’ a Darwin, Leonardo da Vinci e Cecilia Pyne, agli approfondimenti “Città della Scienza on air” su biotecnologia, coronavirus e all’alimentazione; dalla rubrica ‘Mezzogiorno Scienza’ dedicata alle ripresa delle aziende dopo la pandemia al collegamento con la base Concordia in Antartide.



Tanta scienza insomma, in formato leggero e divertente, anche in vacanza, per tutte le età.

