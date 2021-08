Nei nostri sogni – intervista all’autrice Antonella Capobianco

Avete voglia di leggere sotto l’ombrellone? Cercate un libro interessante?

Il Mezzogiorno consiglia “Nei nostri sogni” di Antonella Capobianco, Collana Storie di Vita, PAV edizioni.

Per saperne di più, abbiamo intervistato l’autrice.

Com’è nata l’idea del libro?

La storia c’era già, c’è sempre stata: quando ho cominciato a scriverla, sono stata preda di un vero e proprio flusso, per cui i personaggi, la trama, l’ambientazione erano già lì idealmente su carta, ma aspettavano solo che li trascrivessi. Il romanzo è stato scritto quando era pronto ormai per nascere e prendere forma.

Chi o cosa l’ha ispirata?

E’ la vita che ispira. Ogni nostro respiro comporta conseguenze e traccia la strada. Tante mie vicende personali, anche molto dolorose hanno ispirato il racconto che ho scritto, sebbene si tratti di una storia di fantasia, con nessuna attinenza a fatti realmente accaduti. Ma le tematiche che tratto mi stanno a cuore, perché fanno parte di me. La storia si svolge in un’ambientazione onirica, al confine tra la vita e una dimensione misteriosa oltre la vita. Le emozioni e i sentimenti dei protagonisti, che interagiscono tra le due dimensioni, sono esattamente i miei. Il dolore, l’incredulità , lo sconforto e quel senso di disorientamento che Emma, la protagonista, prova quando scopre il vero orientamento sessuale del primogenito, sono i miei stessi sentimenti, dal momento che io stessa ho vissuto un’analoga situazione familiare. L’intera vicenda si svolge tra la vita e quella dimensione che ho immaginato sia la vita oltre la morte. Emma muore, io stessa ho sfiorato una tragica fine in giovanissima età, un’esperienza che ha influito tantissimo sul mio percorso, fino al punto di soffocare gran parte delle mie aspirazioni e del mio potenziale creativo. Tutto ciò ha sortito ripercussioni nel vissuto familiare e non poche ferite psicologiche, che in buona parte ho curato con la grande passione per la scrittura.

Cosa rappresentano per lei i sogni?

Il sogno è il filo conduttore della mia storia e per quanto mi riguarda rappresenta un altro piano di vita. Attraverso i sogni noi viviamo quella parte di noi che inibiamo quando siamo svegli . Ma mentre dormiamo, paradossalmente, si risveglia il nostro lato nascosto, che ci fa comunque vivere altre storie, altri sentimenti, che mai potremmo accettare come parte di noi stessi, quando siamo coscienti. I sogni ci guidano, ci allertano, ci ispirano. Essi ci aiutano ad accettare la brutalità dell’esistenza.

A chi consiglierebbe di leggere il suo libro?

L’immaginazione è alla base della creazione. Attraverso le nostre intenzioni , possiamo anche diventare eterni. Mi piace immaginare che quando questo corpo ci lascerà, noi continueremo a fluttuare oltre quella porta ormai chiusa. Questa interpretazione vorrei fosse contemplata da altre persone, immaginata da tanti altri e plasmata da tutti noi. Spero perciò che il mio libro sia letto, soprattutto da chi vive con particolare angoscia il pensiero della fine. “Nei nostri sogni” racconta una famiglia che si sgretola a causa di un’improvvisa tragedia, che ha però il merito di ripristinare una comunicazione sincera e autentica tra tutti i componenti. Attraverso una modalità soprannaturale, utilizzando il sogno come grimaldello, Emma e suo figlio riescono, non senza difficoltà e dolore, finalmente a parlare dell’omosessualità di Andrea, senza disagio e ombra di pregiudizio. Inoltre, nonostante i limiti della sua condizione, Emma riesce ad aprire gli occhi anche sulla sofferenza dell’altro figlio, Claudio, che vive una relazione sentimentale con una ragazza musulmana, ostacolata da convinzioni culturali diverse. Emma, seppure invisibile, diventa perciò una guida per i suoi cari, un esempio di amore immenso e incondizionato che riesce ad abbattere qualsiasi barriera. Nonostante i tanti progressi fatti negli ultimi decenni per vincere i pregiudizi riguardanti l’omosessualità, la disforia di genere, e nonostante le unioni, i matrimoni e i rapporti tra italiani e nuovi italiani – figli di immigrati – siano sempre più una consuetudine, persistono ancora troppe remore e comportamenti discriminatori. Talvolta poi sfociano in veri atti criminosi. Il mio romanzo è rivolto soprattutto ai genitori. Siamo noi a dover promuovere il cambiamento. La famiglia è l’ambito nel quale i nostri figli si formano, si confrontano, interagiscono. In questa prima cellula della società devono trovare forza e sostegno, sicurezza e amore, per poter vivere e risplendere liberamente, senza pregiudizi. Sono fermamente convinta della necessità di un’accettazione spontanea e amorevole da parte della famiglia, se vogliamo diventare un paese realmente inclusivo.

E’ al suo esordio come scrittrice. Si è ispirata a qualche autore? Se si, quale? Progetti futuri?

Fin da ragazza ho adorato la scrittura di Oriana Fallaci, ma non credo di essermi ispirata a nessun autore in particolare. Piuttosto sono sempre stata affascinata da un certo tipo di cinematografia. Per quanto riguarda il futuro, mi piacerebbe scrivere una storia che, come quella de “Nei nostri sogni”, possa condurre a qualche riflessione per un utile cambiamento nella società.

Correlati

No tags for this post.