“Benvenuti in Casa Esposito” al cinema dal 23 settembre

“Benvenuti in Casa Esposito”, la nuova commedia di Gianluca Ansanelli sarà presentato in anteprima a Napoli lunedì 20 settembre alle ore 21 al Cinema Metropolitan (Via Chiaia, 49 – biglietti in prevendita al cinema e su www.cinemametropolitan.it), e arriverà nelle sale il 23 settembre, distribuito da Vision Distribution. Il regista, che firma anche il soggetto e la sceneggiatura, tratta liberamente dall’omonimo romanzo di Pino Imperatore, e il cast Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva e Nunzia Schiano, saluteranno il pubblico prima della proiezione. Con loro anche il cantautore Andrea Sannino, voce nel film con il brano “Ciento Rose”, testo di Alessandro Siani, musicato e prodotto da Mauro Spenillo, Pippo Seno e lo stesso Sannino. La serata rientra nella programmazione del Napoli Film Festival (22-26 settembre).

“Benvenuti in Casa Esposito” racconta la storia di Tonino Esposito, figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Goffo e maldestro, non è in grado di far male ad una mosca e per questo, alla morte del padre, tutto passa nelle mani di un altro affiliato. È un buono Tonino, ce la mette tutta a riscuotere il pizzo, a fare la voce grossa, a imitare il padre, ma non è il suo mestiere. Tonino conduce così una vita da mediocre camorrista, senza riuscire a farsi rispettare né da chi dovrebbe odiarlo per i suoi soprusi, né da chi dovrebbe amarlo per i suoi successi. Quando scoprirà che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità, Tonino avrà però l’occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.

Il film è una produzione Bartlebyfilm, Buonaluna e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, in associazione con Imprebanca, opera co-finanziata dalla Regione Campania. Realizzato da Run Film, produttori esecutivi Alessandro e Andrea Cannavale, produttori Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone e Alessandro Siani. Distribuito da Vision Distribution.

