Odcec di Nola al voto, i risultati raggiunti dal Consiglio presieduto da Domenico Ranieri: “Abbiamo svolto un lavoro lodevole e importante”

Nola. Sono ormai imminenti le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola in programma l’11 e 12 ottobre 2021. Un appuntamento estremamente importante per la categoria e per questo motivo il Consiglio si sta adoperando per garantire condizioni di massima sicurezza per i partecipanti al voto.

Il fruttuoso quinquennio di lavoro del presidente Domenico Ranieri sta per concludersi con un bilancio decisamente positivo in cui diversi aspetti sono stati armonizzati e disciplinati al meglio.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto”, commenta Ranieri, “Abbiamo abolito vecchie abitudini consolidate del Consiglio, razionalizzato costi di gestione e ottimizzato al meglio il bilancio con un avanzo importantissimo fino ad arrivare ad accantonare le intere somme per il Tfr dei dipendenti. Allo stesso modo, particolare attenzione è stata posta a vantaggio dei giovani per favorire l’inserimento nel mondo della nostra professione fin dalla fase della preparazione all’esame di abilitazione. Penso che siano cose lodevoli e importanti”. Per il presidente risulterebbe di fondamentale importanza un cambio di marcia che parta anche del Consiglio Nazionale, anch’esso prossimo a nuove elezioni previste a gennaio. Un cambio di marcia che si augura avvenga sotto la guida del napoletano Vincenzo Moretta.

“Il cambiamento di tendenza non dovrà riguardare solo Nola perché il 12 gennaio ci saranno anche le elezioni per il Consiglio Nazionale”, le parole del presidente Ranieri, “Spero vivamente che venga eletto Vincenzo Moretta che sicuramente sarà in grado di restituire una maggiore centralità al ruolo del commercialista perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto anni difficili e di grande cambiamenti, dove tante figure professionali sono state relegate in secondo piano dalla politica”.

Correlati

No tags for this post.