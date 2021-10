THE ALTER NET- riprendiamoci la Rete Tam Tam Digifest al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno

Venerdì 22 ottobre al Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprendono le proiezioni del Tam Tam Digifest. Il tema di questa edizione è THE ALTER NET- riprendiamoci la Rete.

Fake news, dark web, troll, esecuzioni on line, crackers e black hat, blue whale, furto di dati sensibili, truffe con bitcoin. Tutti i fenomeni di cronaca più inquietanti degli ultimi anni pare nascano e si alimentino in Rete. Il cinema sta raccontando tutto questo, in varie forme.

In questa rassegna racconteremo le deviazioni pericolose della Rete degli ultimi 20 anni e cercheremo anche idee su come correggerle. In questa sessione proietteremo 2 film molto recenti, “Imprevisti digitali”, una commedia vincitrice dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2020 e “Selfimania”, un film a episodi di ambiente internazionale. Raccontano entrambi usi e abusi dei social network e delle loro conseguenze. Il 17 dicembre sarà la volta di “Nerve”, un thriller che anticipa il fenomeno della blue whale, il gioco on line che induce i giovani a partecipare a sfide che mettono in pericolo la loro stessa vita.

Le proiezioni si terranno alle 20 nella sala del Piccolo Teatro del Giullare, sito in via Matteo Incagliati 2 a Salerno.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Per info e prenotazioni 334 7686331 – 366 3188501 – pagina FB Tam Tam Digifest.

Il Festival è realizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Compagnia del Giullare, Compagnia della Citta e l’associazione Ali della Mente, Associazione Articolo 21, Associazione Gea, associazione Pupille e Papillee e con il contributo della Film Commission Regione Campania e dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Campania.

Direzione artistica Giulio Gargia

SINOSSI FILM

IMPREVISTI DIGITALI

(Effacer l’historique) film del 2020 scritto, diretto e co-prodotto da Benoît Delépine e Gustave Kervern. Festival internazionale del cinema di Berlino 2020– Orso d’argento del 70º anniversario

In un sobborgo della provincia francese, tre vicini di casa di mezz’età si trovano a fare i conti col proprio rapporto coi social media: Marie, che vive degli assegni familiari del marito, non vuole che suo figlio s’imbatta nel suo sex tape finito in rete, per il quale è ricattata da un uomo più giovane; il divorziato Bertrand, innamoratosi di una centralinista telefonica, è nel mezzo di un’infinita battaglia burocratico-legale con Facebook per proteggere la figlia, vittima di cyberbullismo; Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza da binge watching, non riesce a capire come migliorare la propria valutazione da autista Uber. Insieme, i tre uniranno le forze per dichiarare guerra ai colossi di Internet

SELFIMANIA – film a episodi Regia di Francesco Colangelo, Elisabetta Pellini, Elly Senger-Weiss, Willem Zaeyen

con Caterina Murino, Ieva Andrejevaite, Alex Sparrow, Oleg Taktarov, Milena Vukotic, Andrea Roncato, Bianca Nappi, Katharina Holoubek, Philipp Karner, David Fears Jr., Giorgio Colangeli, Lorenzo Marinozzi

Quattro storie che focalizzano il racconto su una delle fissazioni della società contemporanea: l’uso smodato dello smartphone, uno strumento essenziale ma che può anche provocare serie problematiche…

Luca ha deciso di fare una sorpresa alla fidanzata Sarah durante un viaggio in Austria. Inoltrandosi nei meravigliosi boschi della zona, però, le indicazioni fornite dal navigatore del telefono lo stanno portando lontano dalla meta che si era prefissato. Così, inizia una guerra di nervi tra Luca e la tecnologia. Per cercare di fuggire con la mente da una situazione imprevista, Sarah si rifugerà nei suoi amati selfie, prima di piantare in asso il fidanzato. Solo dopo averla vista fuggire, egli cercherà di riconquistarla come mai prima d’ora…

Un ragazzo si è trasferito a Hollywood in cerca del più classico “sogno americano”. Come per magia e per pura combinazione, tra le strade del quartiere più famoso d’America incontrerà il suo idolo, il quale gli spiegherà il vero significato di American Dream nell’epoca in cui l’apparenza viene anteposta alla sostanza.

Letizia, oppressa dalla presenza ingombrante del marito dopo anni di matrimonio, tenta di fuggire dalla routine aprendo un blog, dal titolo “Nonna Letizia Fusion”: tratterà di cucina giapponese. Ma quello che all’inizio appare come un diversivo interessante si trasformerà in una preoccupante dipendenza: comprerà like e followers, per cercare di aumentare il proprio successo, e non terrà conto delle spese e, soprattutto, delle conseguenze. Ma non utilizzerà i suoi soldi, quanto quelli dell’ignaro marito…

Iana è una blogger russa. Ad una serata in discoteca incontra il connazionale Giorgi, restandone fortemente attratta. Scoprirà che egli è l’amante di Caterina Mentana, una potente imprenditrice farmaceutica italiana. Iana, però, non intende fermarsi: per conquistare l’uomo è disposta ad aprire una battaglia contro Caterina. Ciascuna con le proprie “armi” ed entrambe sul proprio terreno di gioco, questa sfida non convenzionale vedrà prevalere solo una di loro…

Nerve

film del 2016 diretto da Henry Joost e Ariel Schulman

Il film, passato nelle sale italiane nel 2017, è tratto dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan pubblicato nel 2012 e che in qualche modo ha anticipato il preoccupante fenomeno del Blue Whale. La pellicola vede la protagonista Emma Roberts, la nipotina di Julia Roberts, cimentarsi con un gioco online in cui chi partecipa è chiamato a portare a termine delle sfide, delle vere e proprie missioni via via sempre più pericolose ed estreme, che mettono a rischio le loro stesse vite. Un thriller più che mai attuale, capace di unire intrattenimento a riflessioni e brividi.

