Claudia Siano con “Twelve”, un romanzo rivolto ai giovani con un messaggio di solidarietà

“Twelve” di Claudia Siano, 224 pagine edizioni Kairos, un romanzo attuale, che parla dei giovani e a loro si rivolge, lanciando un messaggio: l’invito alla solidarietà, a battersi per un futuro migliore e a vivere una vita piena, specie in un’epoca che ci vuole omologati. Presentazione del volume il 26 ottobre 2021 ore 18 alla Mondadori di via Luca Giordano 73/A Napoli. Ne discutono con l’autrice, Francesco Saverio Tisi e Francesco Gaudiosi. Letture di Martina Bruno.

In una società che ci vuole sempre più uguali, il romanzo arriva come un inno alla diversità e al valore di ciascuno per la propria unicità.

Il libro è il modo per l’autrice di immaginare e realizzare, anche soltanto su carta, come potrebbe essere un posto in cui tutti abbiano l’opportunità di confrontarsi; dove non ci sia posto per lamentele, inadeguatezze e insoddisfazioni, ma desiderio di agire, di rimboccarsi le maniche. Un posto dove chi vale possa esordire e distinguersi, meritando ciò che è in grado di guadagnare attraverso passione e impegno. Un’oasi in cui è possibile pulsare nel cuore di chi è stato aiutato a raggiungere sogni e traguardi. Le pagine ricordano che tendere la mano non è un errore o una perdita di tempo, ricordano che sbagliare è umano e che ci si può rialzare non solo grazie alla propria forza, ma alla vicinanza delle persone che ci vogliono bene.





L’AUTRICE

Claudia Siano, nata a Napoli l’11 novembre 2000, è una studentessa universitaria presso la Facoltà di Lettere Moderne. Parallelamente, segue un corso di grafologia per conoscere la scrittura in ogni sua forma.

Ha partecipato a certamen, concorsi letterari, presentazioni di libri e recensito volumi. La passione per la scrittura nasce sin da piccola: inizia a scrivere canzoni prima ancora di imparare a parlare fluentemente.

Dice di sé: «Mi piace viaggiare con la fantasia e scappare dalla monotonia, scrivere mi rende

migliore e felice. Leggere è un altro hobby, rivivere i sentimenti dei grandi autori o degli autori che non hanno lasciato traccia è per me un arricchimento, un modo per vivere ancora di più leggendo di tante altre esistenze».



COLLANA Kairós Narratori

PREZZO € 15,00

ISBN 978-88-32297-65-2

FORMATO 15×21

COPERTINA con alette

PAGINE 224



Kairós Edizioni – Via S. Filippo, 24 – 80122 Napoli

081 290768 – e-mail kairosedizioni@virgilio.it – www.kairosedizioni.it

