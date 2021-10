Nautica: per la prima volta OTAM a Napoli con Mele Yacht per un raccontare il lusso in mare

Sabato 23 e domenica 24 ottobre a Napoli, Circolo Nautico Posillipo dalle 10:30 alle 18:30.

OTAM sbarca a Napoli e per la prima volta con un partner, Mele Yacht, per offrire a tutti gli armatori appassionati, un’esperienza unica per il Sud Italia, sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 10:30 alle 18:30 al circolo nautico Posillipo.

Protagonisti dell’evento saranno il nuovo modello 70 HT, presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2021 ed il 65 HT One Off. Entrambi rappresentano una esperienza unica e non replicabile per veri intenditori ed esperti.

Mele Yacht, realtà consolidata nella nautica da diporto in tutte le fasi dall’acquisto al post vendita, nasce 40 anni fa dalla passione di Antimo per il mare e per le barche, passione tramandata e perseguita dai figli Assia e Salvatore.

Ed è così che questa partnership, rende unico quanto portato a Napoli diventando un’esperienza esclusiva, offerta a chi interverrà all’evento, per poter toccare con mano e navigare oltre i 50 nodi, su un prodotto artigianale unico, di cui OTAM è ambasciatore nel mondo e specialista dal 1954.

