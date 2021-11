L’Antica Pizzeria da Michele apre la seconda sede a Dubai, la ventiduesima nel mondo della MITW, giovedì 4 novembre, ad una settimana dall’inaugurazione di Salerno.

Con il claim ‘bigger, tastier and even more Neapolitan’ – in italiano ‘più grande, più saporita e ancora più napoletana’ -, la seconda sede a Dubai de l’Antica Pizzeria da Michele mostra subito le proprie peculiarità. In una location su due piani, con due terrazzi, sorge sul lungomare più importante della città, di fronte alla ruota panoramica più alta del mondo.

“In questo momento Dubai è un punto cardine del business mondiale, lo dimostra il suo essere sede di una così importante Expo internazionale – spiega Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria da Michele in the world -. Inoltre, anche per ciò che concerne la prima sede, è stata tra le prime a riprendersi dalla pandemia da Covid-19. Proprio questa ritrovata ‘normalità’ permette ai nostri franchisee di andare avanti ed espandersi ancora”.

“Dubai ha accolto benissimo la prima sede, in tanti amano la pizza da Michele – continua Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world-. Ogni giorno ci arrivano foto di donne e uomini che imitano l’ormai famosa immagine di Julia Roberts in “Mangia, prega, ama”. A noi piace questa possibilità: essere presenti in tanti luoghi diversi, apparentemente lontani per usi e costumi, con uno sguardo costantemente puntato alla casa madre di Napoli”.

La nuova pizzeria presenta un design molto moderno, che ben si fonde con le foto della sede di Napoli e i richiami alla tradizione, con simboli come il Vesuvio e la tombola rivisti in chiave contemporanea.

L’Antica Pizzeria da Michele Dubai Marina

The beach mall unit 3504

Orari di apertura:

lun – dom 12:00 – 00:00

Fb. @damicheledubai

Ig. @pizzeria_da_michele_dubai

