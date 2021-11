Portici…meta del Turismo Scientifico in Campania – X edizione

Al Galoppatoio Reale di Portici, dal 4 novembre al 15 dicembre 2021 si terrà la X edizione di “Portici…meta del Turismo Scientifico in Campania”.

L’evento inaugurale, dal titolo Dieta mediterranea nella storia dell’Uomo, si svolgerà giovedì 4 novembre dalle ore 10 nella Sala Conferenze del Galoppatoio Reale della Reggia di Portici in via dell’Università n. 100.

Il turismo scientifico è una novità che si sta oramai affermando a Portici, tanto da poter ipotizzare per il futuro lo sviluppo della Borsa di questo segmento turistico che si incastra nell’area vesuviana e nella linea di costa già ricca di attrattive ambientali, storiche e architettoniche, offrendo una opportunità concreta di sviluppo.

Il progetto si articola in una serie di iniziative ed attività, ideate, coordinate e dirette dall’area strategica della Fondazione Portici Campus, grazie al contributo della Regione Campania, al supporto dell’Amministrazione Comunale di Portici, che, nella qualità di partner privilegiati del progetto, coinvolgeranno altri enti, come le scuole del territorio e le associazioni culturali.

Come concordato con il Comitato Scientifico l’edizione 2021 si svilupperà sia in presenza che in digitale, attraverso una piattaforma web dedicata e con il coinvolgimento delle scuole del territorio partner del progetto.

In particolare, la Fondazione indice due Concorsi a premi: uno specifico per le scuole superiori, l’altro per le scuole elementari e medie, che potranno essere presentati entro il 30 novembre.

Per le scuole superiori si è deciso di indire un concorso di idee, tese a promuovere l’originalità dei progetti l’innovazione ed provenienti. I progetti selezionati potrebbero essere oggetto di finanziamento per uno sbocco lavorativo riservato ai giovani. Si vuole puntare su idee imprenditoriali sui settori dell’Agricoltura, Turismo, Food e Ristorazione.

Per le scuole elementari e per le scuole medie inferiori si è deciso, invece, di indire un concorso dal titolo “Portici campus … in versi”, indirizzato agli alunni che abbiano potenziali talenti umanistici della Città di Portici. Il concorso consta di un’unica sezione, “Poesia inedita”, aperta a tutti, con un unico testo – assolutamente inedito e non premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio – in lingua italiana a tema: “Portici Campus … in versi”. Ogni scuola aderente al concorso dovrà selezionare gli autori più talentuosi tra i ragazzi e le ragazze della propria scuola.

I congressi, organizzati dal Comitato Scientifico, saranno rivolti alle classi delle scuole medie superiori, partner del progetto, oltre che agli ospiti virtuali dell’evento e al pubblico interessato. Per l’occasione verranno affrontati diversi temi: Agroalimentare e Biotecnologie, Energia, Informatica e Multimedialità, Ambiente e Benessere psico-fisico, Economia rurale, studio dei Nuovi materiali e Formazione.

La fase congressuale della X edizione di “Portici … meta del Turismo scientifico in Campania” prevede tre workshop scientifici. L’ultimo sarà dedicato alle Premiazioni.

