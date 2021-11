Novità in campo musicale, lo storico gruppo I.2.italiani sono ancora una volta protagonisti nel mettere in pratica nuove idee: questa volta con l’App (i2italiani music show eventi) si distinguono e migliorano sempre di più, dopo aver messo in scena diversi concerti e spettacoli è la volta di facilitare e agevolare attraverso questa applicazione la scelta musicale per le coppie che convolano a nozze, dopo un lungo tempo di attesa causa covid non potevano mancare novità da parte di questo gruppo consolidato da 20 anni e sempre pronti al confronto con chi organizza eventi.



Come è partito il settore del wedding.

Bene, noi ci occupiamo di musica e tutto quello che possiamo dire e che con le nuove norme c’è un’enorme fatica da parte di tutti gli addetti per fare in modo che tutto sia in sicurezza per gli ospiti e per gli sposi stessi.



Quindi è cambiato anche il vostro modo di lavorare?

Il nostro spettacolo rimane ed è nostro compito far stare bene gli sposi, ospiti compresi, la musica è una parte fondamentale per ogni evento, immaginiamo un film senza suoni e musica sarebbe nulla e per un matrimonio è la stessa cosa se non c’è musica e gestione diventa triste.



Si preannuncia un 2022 ricco di cerimonie?

Si in Campania sono sempre tante perché ogni occasione è buona per festeggiare e noi siamo contenti che in tanti ci scelgono per il loro evento specialmente adesso che abbiamo semplificato tutto con la nostra App.

