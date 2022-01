L’Antica Pizzeria Da Michele in the world lancia la sua app, sviluppata dall’azienda campana Protom, per unire tutte le sedi nel mondo dello storico marchio in un unico dispositivo digitale.

“L’Antica Pizzeria Da Michele, tra le pizzerie più legate alla tradizione di Napoli, incontra e sposa la tecnologia – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Ciò che può apparire come un controsenso, rappresenta in realtà la nostra strategia di sempre per la Michele in the world: manteniamo alto il nome della tradizione attraverso i mezzi di comunicazione e marketing più moderni. Questa app aggiunge un tassello importante per far conoscere la nostra pizza in tutto il mondo e ci permette di arrivare direttamente sugli smartphone di tutti coloro che possono essere interessati a noi. Per ora lanciamo il servizio nella nostra lingua madre, l’italiano: l’app è già disponibile su Google Play e App store. Stiamo preparando le versioni in inglese e giapponese e, a seguire, cercheremo di continuare in tutte le lingue dei paesi in cui, attualmente, la nostra pizzeria è presente“.

“Le nuove aperture tante attese e l’accoglienza che riceviamo in ogni paese in cui arriva l’Antica Pizzeria Da Michele ci ricordano quanto siamo amati nel mondo – continua Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – È per questo orgoglio, per la storia fatta dai nostri genitori, che proprio il racconto di famiglia è una parte fondamentale dell’app. Non mancano le 23 sedi, 24 a breve, la geolocalizzazione, le news e tutto ciò che può servire ai clienti per trovarci con facilità e per conoscere qualcosa in più di noi“.

L’app Michele in the world è disponibile gratuitamente in Italia su Google Play e App Store.

www.micheleintheworld.com

App Store https://apps.apple.com/it/app/mitw/id1593644284

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.mitw

Correlati

No tags for this post.