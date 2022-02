CARNEVALE AL TEATRO DEI PICCOLI￼

Spettacoli di Carnevale, per bambini e famiglie, al Teatro dei Piccoli di Napoli dove sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 (alle ore 11) sono in programma due appuntamenti, rispettivamente, di teatro e di musica. Si comincia sabato 26 con “Pulcinella e il mistero del castello” della compagnia del Teatro Eidos di Benevento, scritto e diretto da Virginio De Matteo consigliato anche ai più piccoli, dai 3 anni in su. Lo spettacolo mette in scena, alla stregua dei commedianti dell’Arte, una divertente farsa che ha per protagonista la maschera di Pulcinella. Nello sviluppo dell’intreccio, il nostro eroe, insieme al Capitano Villars, arriva per caso in un castello disabitato che però si scopre essere infestato dai fantasmi. Qui si scopre innanzitutto che la baldanza esibita da Pulcinella è tutt’altro che veritiera e che il nostro simpatico protagonista è in realtà un gran fifone, risoluto a lasciare al Capitano i rischi ed i pericoli imposti dalla circostanza. In scena, con l’autore e regista Virginio De Matteo, ci sono gli attori Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Vincenzo De Matteo; la scenografia è di Claudio Mirra, i costumi di Nico Celli, luci e fonica di Ada De Matteo.

Si prosegue domenica 27 con il Sonora Chamber Ensemble ne “Il Concerto di Carnevale”, proposto da Progetto Sonora. Un appuntamento speciale per festeggiare insieme ai più piccoli quella che è proverbialmente considerata la “festa dell’allegria”. Tutti in maschera – musicisti, animatori e pubblico – saranno invitati a prendere parte ad un divertente e coinvolgente viaggio musicale tra i balli e le danze di tutto il mondo. In sala, dopo l’accoglienza delle mascherine nel Foyer del Teatro, ai piccoli spettatori verranno insegnate alcune semplici coreografie così da poter partecipare attivamente allo spettacolo e all’ampio caleidoscopio di musiche festose di tanti Paesi che culminerà, concludendosi, con una ritmata Tarantella tradizionale.

Due appuntamenti che rientrano nella stagione di teatro, musica e danza dedicata ai ragazzi, ideata e curata da I Teatrini, Progetto Sonora e Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, e programmata nella storica struttura della Mostra d’Oltremare.

Biglietto euro 8. Obbligo del Green Pass per tutti i partecipanti dai 12 anni e mascherina in sala. La prenotazione è SEMPRE obbligatoria ai recapiti 08118903126 o 327 0795871 e info@teatrodeipiccoli.it. Su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli tutte le schede di approfondimento e le info di accesso alla struttura.

