Ucraina: Marzetti, tutelare spazi per i ragazzi in tv – Comitato media e minori, ‘non monopolizzare il palinsesto’

“Ritengo che sia ovviamente di fondamentale importanza riportare le informazioni sulla guerra, ma non condivido l’idea adottata da molte reti di cambiare i palinsesti sostituendo trasmissioni di intrattenimento o culturali con programmi in diretta sul conflitto. Questo genera due problemi: il primo è che i ragazzi stanno uscendo da due anni caratterizzati da un’altra guerra che è stata il covid, durante la quale gran parte dei programmi si è occupato solo di questo tema, e non si può ora parlare solo del tema guerra, perché si rischia di creare grossi problemi psicologici. In seconda analisi, proprio per la delicatezza del tema, si dovrebbe parlare della guerra solo nei programmi istituzionali (come i tg e i programmi in fascia protetta), non solo per gli effetti psicologici, ma anche perché la diretta può dare delle informazioni non perfettamente accertate che possono generare ancor più paura, preoccupazione e anche odio sociale”.

Sono le parole del presidente del Comitato Media e Minori, Jacopo Marzetti rilasciate all’agenzia ANSA; Marzetti ha poi continuato:

“Come commissario di Farmacap – sottolinea ancora Marzetti -, sto organizzando con Roma Capitale in 45 farmacie comunali una raccolta di farmaci e parafarmaci e un supporto alla vaccinazione e psicologico per le persone che vengono nel nostro territorio. Sono indubbiamente encomiabili le iniziative prese dai cittadini e dalle associazioni per aiutare gli ucraini, ma per aver un senso è necessario che siano accompagnate in un percorso istituzionale come appunto quello che sto preparando con Farmacap, Roma Capitale e le istituzioni nel sociale. La stessa cosa vale per il sistema di accoglienza: il sistema classico di accoglienza (incentrato sui centri di accoglienza) non ha mai funzionato adeguatamente, così come i sistemi “home made” di affido o accoglienza nelle case. Per questo per i minori stranieri non accompagnati avevo istituito, seguendo la legge 47/2017, la figura del tutore per minori stranieri non accompagnati che solo nel Lazio ha integrato e aiutato migliaia di minori. Questa figura può essere utilizzata anche adesso e, data la grande sensibilità, in poche ore sarebbe possibile formare migliaia di volontari seguendo lo stesso iter già intrapreso”.

