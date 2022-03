Suzuki fornisce supporto umanitario a favore dell’Ucraina R11; Suzuki Italia dona 100mila Euro all’Unicef a sostegno dellR17;iniziativa da 1 Milione di Euro lanciata da Suzuki Motor Corporation in Europa, a favore dei bambini che soffrono a causa del conflitto in atto.

La filiale italiana, assieme ai suoi collaboratori, promuove anche una raccolta fondi per coprire le spese necessarie a ospitare in Italia famiglie ucraine che abbiano dovuto lasciare la loro nazione.- Alcuni lavoratori di Suzuki Italia hanno dato disponibilità per accogliere i colleghi di Suzuki Ucraina presso le loro abitazioni.



Suzuki Italia è toccata nel profondo dalle recenti notizie di guerra e ha deciso attivarsi per aiutare in maniera concreta la popolazione ucraina coinvolta nel conflitto. La filiale italiana della Casa di Hamamatsu dona 100mila Euro all’Unicef per sostenere il suo impegno umanitario a favore dei bambini che soffrono a causa della guerra. L’Organizzazione utilizzerà tali fondi per raggiungere chi ha più bisogno, fornendogli acqua, coperte, cure mediche di base, kit per l’igiene personale e assistenza psicosociale.



Suzuki Italia promuove poi una raccolta fondi tra i suoi dipendenti e i suoi collaboratori. L’importo raggiunto sarà raddoppiato dall’Azienda e destinato a pagare alloggi in cui ospitare famiglie ucraine che abbiano dovuto lasciare la loro nazione.

Numerosi membri del personale hanno però voluto compiere un gesto ancor più significativo, che testimonia quanto forte sia il senso di appartenenza alla “grande famiglia” Suzuki. Tanti lavoratori hanno segnalato la loro disponibilità ad accogliere presso le rispettive famiglie i colleghi di Suzuki Ucraina o altre persone in difficoltà, dimostrandosi pronti a impegnarsi in prima persona per garantire a chi oggi è in pericolo, vicinanza e serenità, per quanto possibile.

Suzuki si augura che il conflitto in corso in Ucraina si risolva nel più breve tempo possibile.

