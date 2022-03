“Giovani d’intorno” è il titolo della rassegna che prenderà il via il 3 aprile nella Chiesa dei Santi Cosmo e Damiani, grazie all’Associazione Collegium Philarmonicum fondata dal direttore d’orchestra Gennaro Cappabianca, dal compositore Carlo Mormile e da alcuni professori del Teatro di San Carlo.

Un’associazione che si rappresenta attraverso l’Orchestra Collegium Philarmonicum, nata con un obiettivo preciso: diffondere la cultura musicale e agevolare la formazione di orchestre giovanili.

Il titolo, “Giovani d’intorno” ben sintetizza lo spirito dell’iniziativa che vuole mettere in relazione generazioni diverse di musicisti al fine di promuovere artisti Under 35.

“Coltivare i giovani talenti – afferma il maestro Gennaro Cappabianca – significa non solo avere una presenza attiva sul territorio, ma anche elevare una barriera contro quell’emigrazione culturale che non fa scalpore, non fa rumore, ma priva il nostro territorio delle sue eccellenze”.

La rassegna prevede quest’anno, 26 appuntamenti, con il coinvolgimento di oltre 100 giovani, e si svolgeranno fino ad ottobre in tre luoghi diversi: la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, la Chiesa di Santa Maria Donnalbina e il Chiostro di Santa Maria Donnalbina-Don Orione. Artisti Under 35 da scoprire in luoghi poco frequentati dal grande pubblico.

Il primo concerto è previsto il 3 aprile (ore 18,45) con il titolo “Il corno italiano” e vedrà protagonista l’Orchestra da camera Collegium Philarmonicum con il corno Francesco Mattioli. Si ascolterà il Concerto in Re min. per corno e orchestra da camera e le Variazioni per corno e orchestra d’archi di Saverio Mercadante; il Concerto n. 8 in La per archi (Trascrizione di Adriano Lualdi) di Francesco Durante; Antiche Danze ed arie per liuto – Suite n. 3 di Ottorino Respighi.

Gli altri appuntamenti di aprile sono previsti il 15 (sempre alle 18,45) nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina, in programma lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi e Giovanni Paisiello, con l’Orchestra da Camerca Collegium Philarmonicum diretta da Gennaro Cappabianca e le voci di Chiara Polese (soprano), Elide Facciuto (mezzosoprano)

Andrea Cataldo (tenore), Pasquale Petrillo (basso). Il 21 aprile (ore 18,45) nella Chiesa dei

Santi Cosma e Damiano “Indiferencias”, programma radiofonico in forma di concerto di

Antonello Paliotti. Musiche di João Bosco, Antonello Paliotti, Egberto Gismondi, Charles

Aznavour, Burt Bacharach, Luigi Tenco. Il 24 aprile ancora alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (ore 18,45) “Kammerspektren” con i Cameristi del Collegium Philarmonicum e il 25 I Reali Filarmonici, con i professori del Teatro di San Carlo e Chiara Polese (soprano) e Gennaro Cappabianca (direttore). Titolo della serata: “Andante appassionato”. Si ascolterà

di Camille Saint-Saëns, Danse Bacchanale da Samson e Dalila; di Gabriel Fauré Après un rêve op. 70 n° 1 e “Pie Jesu” dal Requiem op. 48; ancora di Saint-Saëns: Danza Macabra in Sol min., op. 40; di Gabriel Fauré Pavane op. 50 in Fa♯ min.; di Nikolaj Rimsky-Korsakov, Allegro; di Sergej Rachmaninov Vocalise op. 34 n° 14 in Do♯ min. e, infine, di Aleksandr Porfir’evič Borodin, Scherzo.

Info

www.collegiumphilarmomonicum.it

collegiumphilarmonicum22@gmail.com

tel + 39 328 8692445

Costo del biglietto

15 euro intero 10 euro ridotto

