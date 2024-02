Sabato 3 febbraio, dalle ore 18:00, l’Antica Pizzeria Da Michele celebra i primi due mesi dall’apertura del suo secondo punto vendita del nuovo format di street food, “Michele Express”, al Valdichiana Village, in provincia di Arezzo. Un dj set a cura di Pippo Palmieri, voce di Radio 105, arricchirà la serata per i clienti del “Michele Express” che potranno così festeggiare il Carnevale.

«Uno degli obiettivi del nostro business è andare al di là della pizza, creando intorno al nostro prodotto, ormai famoso in tutto il mondo, una vera e propria ‘experience’ – spiega Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – In questo evento, che vede la partecipazione di Pippo Palmieri, vediamo proprio questo: l’opportunità di ampliare l’offerta per i nostri clienti, restando fedeli a ciò che ci prefiggiamo di fare da sempre».

«Il “Michele Express” di Valdichiana ci sta dando grandi soddisfazioni già dalla sua apertura– continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Riteniamo giusto, dunque, essere presenti per celebrarlo al meglio, in un periodo come il Carnevale, anche per ringraziare i tanti clienti toscani che ci stanno dando fiducia»

«La costante ricerca dell’eccellenza, la qualità, l’innovazione e l’integrazione con il territorio sono gli elementi che hanno caratterizzato l’apertura del Michele Express in Valdichiana. – dichiarano i soci della S&J Capital Partners, di Michele Express Valdichiana. – Il prestigio e la storia di grande successo de l’Antica pizzeria da Michele in the World, insieme al fascino e all’importanza del Valdichiana Village, creano un magico connubio che offre sensazioni, esperienze e sapori unici ed è per questo che vogliamo celebrarlo con un evento».

Michele Express – Valdichiana Village

Via Enzo Ferrari, 5

Foiano della Chiana, Arezzo

www.micheleintheworld.com