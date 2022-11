“Vederli felici non ci può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, a ciò che dicono, a ciò che vedono. Rimane la necessità, il dovere, di comunicare loro non solo il piacere della vita, ma la passione della vita” è alle parole di Gianni Rodari che Casa del Contemporaneo rivolge lo sguardo per allestire la proposta artistica YOUNG per bambini e famiglie, ed anche scuole, alTeatro Karol di Castellammare di Stabia ideata con Le Nuvole, realizzata in collaborazione con la Parrocchia S.Antonio da Padova.

Si comincia nel pomeriggio di sabato 26 novembre ore 17 con “A PESCA DI EMOZIONI” la nuovissima produzione della compagnia varesina Eccentrici Dadarò liberamente tratta da “I colori delle emozioni” di Anna LLenas dedicata ai piccolissimi, dai 3 anni, e agli adulti che li accompagnano. In scena due uomini che appena vedono sorgere il sole prendono la loro bicicletta e vanno verso il mare per andare a pescare in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Umberto Banti, Simone Lombardelli, anche in scena, e Dadde Visconti, anche alla regia, portano sul palco piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per rivelare che l’emozione più grande è l’amicizia. “Con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori, abbiamo provato a parlare di emozioni, tema centrale nell’infanzia, utilizzando un linguaggio che appartiene a quel momento della vita: quello dei colori” – dichiarano in una nota gli autori – “Una sorta di alfabeto comune che abbiamo elaborato nell’ambito di un programma di intervento a cui abbiamo avuto il piacere di partecipare, rivolto alle famiglie con figli che attraversano momenti di difficoltà”.

Coccolati, rispettati, divertiti e alleggeriti dal dovere di una elaborazione intellettuale gli spettatori – in un’esperienza di visione condivisa fra adulti e bambini – si abbandoneranno alla propria emotività identificandosi nella storia dei due personaggi, ognuno secondo le proprie mille sfumature di colori e di emozioni.

Una proposta di 13 titoli fino ad aprile 2023, di altrettante compagnie professioniste provenienti da tutta Italia, accompagneranno il pubblico YOUNG il sabato o la domenica pomeriggio (ore 17) con le famiglie e la mattina (ore 9.30) nei feriali con le scuole. Dopo lo spettacolo inaugurale si prosegue con i titoli che aprono e chiudono le imminenti festività natalizie: il 17 dicembre NATALE A SUON DI HIP HOP fra teatro d’attore e danza della Compagnia Mattioli e il 7 gennaio 2023 LA BELLA E LA BESTIA nell’allestimento de Il Baule Volante e Accademia Perduta Emilia Romagna Teatri fra attori, narrazione e drammaturgia del movimento. La compagnia emiliana tornerà in coproduzione con Progetto g.g. anche a fine gennaio, domenica 22, con VALENTINA VUOLE. A seguire altre tre produzioni indirizzate ai più piccoli (3+): i burattini di SECONDO PINOCCHIO della compagnia Burambò l’11 febbraio, OUVERTURE DES SAPONETTES un concerto per bolle di sapone ideato ed eseguito da Michele Cafaggi il 5 marzo e LA GALLINELLA ROSSA di TCP/Romagna Teatri il 1 aprile con Danilo Conti e i suoi pupazzi e i suoi oggetti musicali.

Una programmazione dedicata è rivolta, nei feriali alle ore 9, in particolare agli adolescenti con POST il Percorso per l’Orientamento tra Scuole e Teatro che riunisce tre titoli in esclusiva per studenti di scuola secondaria di II grado: Nina DUE PASSI NELL’ADOLESCENZA di Gatto Vaccino Teatro lunedì 6 febbraio, BARBIE E KEN riflessioni su una felicità imposta di Teatro La Fuffa/Fondazione SAT giovedì 9 marzo e STOC DDO’ – IO STO QUA di Meridiani Perduti lunedì 3 aprile.

Uno SPECIALE IN LINGUA, per l’intero ciclo di scuole dalla primaria alle secondarie, con la produzione della compagnia anglosassone The Play Group DRACULA in inglese sarà in scena, in una doppia replica alle 9.30 e 11.30, lunedì 20 marzo 2023.

“Un progetto dedicato in via esclusiva alle nuove generazioni, in continua e rapida evoluzione, ma radicati in quello che di nuovo accade nella realtà” concludono gli organizzatori di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole, nella quale si integra, nel mese di marzo 2023, il programma di eventi SBUFFI D’AUTORE realizzato in collaborazione con la storica Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia che festeggia i 35 anni di attività con una mostra e due spettacoli d’attore, pupazzi e burattini “PULCINELLA E LA CASSA MAGICA” e “HANSEL, GRETEL E LA CASA DA MANGIARE” per raccontare il proprio percorso di ricerca e sperimentazione nel Teatro di Figura.

Nei festivi il biglietto costa 8 euro, con possibilità di Card a ingresso agevolato (5 o 10 ingressi) per venire a teatro quando vuoi e con chi vuoi. Alle scuole è riservato uno speciale biglietto di €7 e abbonamenti a 3 titoli. La prenotazione è sempre obbligatoria allo 08118247921 o teatrotk@casadelcontemporaneo.it. INFO su www.teatrokarol.it o alla pagina fb @teatrokarol.

sabato 26 novembre ore 17, per tutti dai 3 anni

A PESCA DI EMOZIONI

liberamente tratto da I colori delle emozioni di Anna LLenas

una produzione Eccentrici Dadarò

di Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti; regia Dadde Visconti; con Umberto Banti, Simone Lombardelli

costumi Francesca Biffi; scene Damiano Giambelli; musiche Marco Pagani; voce fuori campo Francesca Zoccarato

TEATRO KAROL via Salvador Allende, 4 (adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova) – Castellammare di Stabia

081 18247921 (anche WhatsApp) e teatrotk@casadelcontemporaneo.it

www.teatrokarol.it