Arriva al cinema Napoli Magica, il nuovo film Sky Original diretto e interpretato da Marco D’Amore, evento speciale al cinema il 5, 6 e 7 dicembre distribuito da Vision Distribution.

Marco D’Amore saluterà il pubblico in un tour nei cinema campani a cominciare dalunedì 5 dicembre nelle sale del Cinema Modernissimo di Napoli (dalle ore 20,30 – Via Cisterna dell’Olio, 49/59) con una serata speciale e un parterre di grandi ospiti, e al The Space Cinema (ore 21,40 – Viali Giochi del Mediterraneo). Martedì 6 dicembre sarà l’ospite d’onore del Laceno d’oro International Film Festival di Avellino (Proiezione ore 19,30 e incontro a seguire – Cinema Partenio, Via Giuseppe Verdi, 50). Il tour si concluderà mercoledì 7 dicembre con un doppio appuntamento nelle saledell’UCI Cinemas Casoria (ore 20,00) e all’Happy Maxi Cinema di Afragola (ore 21,30).

Napoli Magica è un film Sky Original è prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution, il soggetto e la sceneggiatura sono di Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio.

Cosa cerchi in Napoli quando la abiti da sempre o quando la visiti per la prima volta? Perché la sua anima è così diversa dalle altre? Dove risiede la sua magia? Marco D’Amore vuole scoprirlo e per farlo esiste un unico modo: deve attraversarla e perdersi per trovare l’inaspettato incanto. Bisogna scavare la pietra di tufo dei suoi sottofondi per disseppellire i suoi misteri e le sue leggende, i suoi spiriti, le voci antiche, i suoi fantasmi e i suoi miti. Il dedalo di cunicoli scavati per tremila anni è tomba dei segreti su cui poggia l’intera città. E poi dalla realtà si passa alla favola, e così in Napoli Magica i luoghi iconici – il cimitero delle Fontanelle, Castel dell’Ovo, la cappella del Cristo Velato, le Catacombe di San Gaudioso – prendono vita mentre i volti della gente incontrata in strada si contrappongono ai personaggi del mito (la sirena Parthenope, il munaciello, le anime pezzentelle, Pulcinella). In questo viaggio, la città assume forme e contorni nuovi suscitando sentimenti contrastanti, in un continuo gioco di opposti. Napoli è uno sguardo o un’infinità di vedute, come se la si osservasse dalle alture dei colli che la circondano, o dai sotterranei che la trapassano o infine, attraverso gli occhi di tutte le anime che fino ad ora l’hanno abitata in superficie o nelle sue cavità. Napoli Magica dà del “tu” al mistero e attende risposte mai rivelate dagli oracoli.

NAPOLI MAGICA è un film Sky Original



Una produzione Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution

Soggetto e sceneggiatura di Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio

Regia di Marco D’Amore



Prodotto per Sky da Roberto Pisoni, Dino Vannini, Gaia Pasetto

Prodotto per Mad Entertainment da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Lorenza Stella, Carlo Stella

Consulenza storica di Vittorio Del Tufo, autore dell’opera letteraria

NAPOLI MAGICA edita da NERI POZZA