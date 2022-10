L’autunno Musicale” prosegue a Capua con un week end di alta levatura, alla scoperta di brani inediti di Giovanni Simone Mayr, importante operista italiano nonché maestro di Donizetti, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, con il pianista Bruno Canino, e dell’integrale beethoveniana per violoncello e pianoforte proposta da UladzimirSinkevich, dei violoncellisti del Berliner Philarmoniker, e dal pianista Olivier Triendl.

Venerdì 14 ottobre (ore 20) nella Chiesa del Gesù Gonfalone di Capua, il primo appuntamento del week end con l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e il pianista Bruno Canino; in programma due concerti per pianoforte e orchestra e due sinfonie di Giovanni Simone Mayr, importante operista tedesco naturalizzato italiano, anche primo maestro di Donizetti.L’evento, incluso nel ciclo “Discovery” , sarà oggetto di registrazione discografica nei giorni seguenti.

Bruno Canino è nato a Napoli. Ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni. Come solista e pianista da camera ha suonato nelle principali sale da concerto e festival del mondo. Suona in duo pianistico con Antonio Ballista e collabora con illustri strumentisti. È stato dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia. Si è dedicato in modo particolare alla musica contemporanea.

Fondata e diretta da Antonino Cascio, l’Orchestra da Camera di Caserta, ha collaborato con solisti noti, ha partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero ed ha proposto programmi collegati alla sua attività di ricerca.

Sabato 15 ottobre (ore 19,30) e domenica 16 ottobre (ore 18), al Museo Campano di Capua, UladzimirSinkevich, violoncellista dei Berliner Philarmonikere il pianistaOlivier Triendlproporranno, nell’ambito del Beethoven Project l’integrale delle sonate e delle variazioni dell’Autore

UladzimirSinkevich, violoncellista dei Berliner Philarmoniker, già ospite di Autunno Musicale con l’Orchestra da Camera di Caserta e successivamente per l’integrale di Schuman e Brahms per violoncello e pianoforte. Si tratta di un grande ritorno, dunque, per l’integrale beethoveniana del 15 e 16 ottobre. Sinkevichha studiato violoncello a Minsk, ad Hannover e a Berlino. Nel 2012 ha vinto il primo premio al Concorso internazionale Isang in Corea. Suona un violoncello di Giovanni Battista Grancino (Milano, 1700 ca.) affidatogli dalla della Fondazione Musikleben di Amburgo.Dal 2011 al 2022 è stato primo violoncello dell’Orchestra della Radio di Monaco ed attualmente è membro dei Berliner Philarmoniker.

Oliver Triendl, originario di Mallersdorf, in Baviera, è vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Ha suonato con successo in festival e in molti dei maggiori centri musicali europei, nonché in Nord e Sud America, Sud Africa, Russia e Asia, collaborando con rinomate orchestre. Appassionato camerista, il suo vasto repertorio comprende 90 concerti per pianoforte e centinaia di brani di musica da camera ed ha registrato 100 cd.

