Appuntamento per famiglie sabato 28 settembre nel quartiere di Pozzuoli

POZZUOLI, 20 OTTOBRE 2023

Un’avventura da vivere con la famiglia, una caccia al tesoro per scoprire la bellezza e la storia del Rione Terra. Sabato 28 ottobre Puteoli Sacra ha ideato l’evento nel segno dell’esplorazione e del divertimento per conoscere meglio questo luogo ricco di attrazioni turistiche, con attività adatte a bimbi tra i 6 e i 13 anni.

Attraverso enigmi e giochi, le squadre che parteciperanno avranno l’opportunità di scoprire: la storia affascinante del Rione Terra; l’evoluzione del Tempio di Augusto in una cattedrale barocca; le figure nascoste nei dipinti; l’importanza del museo Diocesano. Previsti premi per i vincitori, e un ricordo speciale per tutti i partecipanti.

Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Puteoli Sacra è la prima esperienza in Europa a prevedere la gestione di un patrimonio archeologico e storico-artistico da parte di ragazzi e donne provenienti dall’area penale, che in due anni di vita ne ha formati 16 per inserirne 8 al lavoro con contratti di tirocinio e apprendistato che potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato con la Cooperativa Regina Pacis.

Un progetto coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Gennaro Pagano, e sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania.

Prenotazione obbligatoria.

Orari di ingresso 9:30 – 11:30 // 11:30 – 13:30 // 15:30 – 17:30 // 17:30 – 19:30.

Tariffe speciali per le famiglie: 1 genitore con 1 figlio: 14 euro invece di 20 euro; 1 genitore con 2 figli: 21 euro invece di 30 euro; 2 genitori con 1 figlio: 21 euro invece di 30 euro; 2 genitori con 2 figli: 28 euro invece di 40 euro.