La Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, promossa dall’Unesco, sottolinea l’importanza del ruolo della scienza nella società e la necessità di coinvolgere il grande pubblico nei dibattiti sulle questioni scientifiche emergenti. Così si esprime in proposito il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari:



“In occasione del 10 novembre, giornata proclamata dall’Unesco come Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, è importante ribadire, mai come in questi giorni, il ruolo cruciale della scienza per tutte le sfide che abbiamo davanti, non solo per limitare l’impatto dei cambiamenti climatici, ma anche per promuovere un mondo più giusto e pacifico.

La scienza ci fornisce le chiavi per capire chi siamo e dove andiamo. Come sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani, ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, di contribuire al progresso scientifico e di trarre beneficio dei suoi risultati.

Come Presidente di Città della Scienza, organizzazione riconosciuta come ONG in relazione ufficiale con l’UNESCO, vorrei ribadire il nostro ruolo per favorire – attraverso la comunicazione e l’educazione scientifica – l’accesso alle conoscenze scientifiche per tutti. Avvicinando la scienza ai cittadini, Città della Scienza vuole sottolineare il ruolo che gli scienziati svolgono per il bene delle persone e della società; ma soprattutto vogliamo ribadire, in questo momento cosi critico per la pace nel mondo, l’importanza e la rilevanza della scienza come linguaggio condiviso e come strumento di diplomazia, di dialogo e di cooperazione tra i popoli.

Città della Scienza vuole essere, e sarà sempre di più un luogo di scienza aperta, una casa per il confronto di tutti con la società e per l’accoglienza di tutte le comunità che la compongono.

In questi prossimi mesi, ci impegniamo a moltiplicare le iniziative culturali ed educative in tal senso”.

