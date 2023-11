Nasce dal teatro e oggi si trova a scrivere sceneggiature. Parliamo di Giuseppe Iodice, 38 anni di Napoli. Nato da padre commerciante e madre casalinga, Giuseppe è un ragazzo semplice, cresciuto nei vicoli della sua città come tanti della sua generazione tirando calci ad un pallone, ma la recitazione è sempre stata, fin da bambino, la sua passione. Basti pensare che ad appena 10 anni è interprete in “Natale in Casa Cupiello” del grande Eduardo De Filippo.

Successivamente sarà nel cast artistico ne “L’onorevole nel vagone letto” di Totò.

Dopo un periodo in cui accantona il mondo della recitazione, Giuseppe si dedica alle arti marziali ottenendo non poche soddisfazioni. Un giorno però riceve una chiamata, per partecipare in qualità di figurante nella serie TV Gomorra. Ed è da questo momento che la passione, chiusa momentaneamente in un cassetto, si riaccende e da allora iniziano a fioccare le chiamate per nuove avventure televisive e cinematografiche: Rosy Abate, Mare Fuori, I Bastardi di Pizzofalcone sono solo alcuni degli esempi.

Giuseppe ha però ambizioni diverse e le idee chiare: da sempre ama anche scrivere sceneggiature, e non solo di fantasia, ma soprattutto tratte da storie vere, di amici o esperienze personali, e ne consente la messa in produzione in lavori cinematografici sociali in cui entra anche come protagonista. Fra questi citiamo due importanti progetti “La vita di Davide”, un film sociale che ha notevole riscontro di pubblico e critica, vincendo anche il primo premio al Festival di Firenze, e “Cambio il mio destino”, anch’esso primo classificato al Festival di Salerno.

Iodice in questo periodo è al lavoro con un nuovo progetto, tratto da una storia vera, “Crystal Diamonds”. Il film sarà proiettato nelle sale cinematografiche nella primavera del 2024, e parteciperà ai più rinomati festival del cinema nazionali e internazionali. Nello staff Giuseppe vedrà sempre i suoi amici storici, con i quali ha condiviso anche le vecchie esperienze. Una squadra solida e affiatata che con lui ha lavorato acquisendo anche notevoli esperienze nel campo cinematografico: Emiliano Losacco, Antonio Corvino, Pietro Bello, Antonio De Gennaro sono alcuni di questi. Ma fra tutti spicca Giancarlo Della Volpe, già rinomato videomaker di tanti progetti cinematografici e televisivi, che nella squadra di produzione si occupa prevalentemente di riprese e montaggio video.

“Un lavoro che mi auguro raggiunga il meritato successo” dichiara Iodice, “anche perché io mi rivolgo alla nuova generazione, volendo insegnare loro che bisogna sempre mettere anima e cuore in ciò in cui credono, ignorando qualsiasi tentativo di chi, per gelosia o cattiva competizione, tenterà di ostacolarli. Ringrazio tutti gli amici che mi coiadiuvano ma in primis mia moglie Chiara per avermi sempre sostenuto in tutto ciò che faccio.”