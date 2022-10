In questi tempi non certo facili, noi, con il nostro piccolo festival siamo giunti all’edizione numero 17, che per la cabala non è certo uno dei più felici, ma non ci fermiamo, perché, ancora di più, ci sembra giusto unirci per dare vita al collettivo rito del teatro, per tradizione ed origine uno dei più antichi riti apotropaici, per gridare a noi stessi e agli altri che “Il Teatro Porta Fortuna”. Ma il teatro è anche e soprattutto cultura, consapevolezza, e siamo felici di presentare questi 16 corti in gara come un piccolo grande campionario di emozioni, pensieri e conoscenza. Mai come quest’anno i temi sono in gran parte attinti dalla storia, recente e lontana, quasi a voler trovare in ciò che è accaduto e accade un monito che ci insegni a non ripetere errori e orrori. Quindi, pronti ad accompagnare la nostra formichina verso la maggiore età, proseguiamo forti di collaborazioni storiche: il Teatro TRAM, dove ritorniamo dopo una breve assenza, la bravissima artista Clelia LeBouf per l’illustrazione, LAB per l’amministrazione interna, e l’insostituibile I MESTIERI DEL PALCO per l’amministrazione burocratica. Ma un discorso a parte lo merita il nuovissimo e importantissimo partner che ci affianca in maniera sostanziale, dandoci l’impulso per portare avanti questo piccolo progetto. Si tratta di IDN – Itinerari di Napoli, che, nelle persone di Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero ci offre la possibilità, per l’appunto, di pensare al futuro della manifestazione con un pizzico di timore in meno e di ottimismo in più.

Gianmarco Cesario

Itinerari di Napoli nasce con il preciso intento di raccontare e promuovere Napoli e la Campania nel mondo e da subito lo abbiamo fatto parlando dell’arte e degli artisti di questa regione. Oggi la nostra piattaforma vanta oltre un milione di utenti e per più della metà questi sono stranieri, ghiotti di conoscere la nostra terra, la nostra musica e il nostro teatro, ma proprio durante la pandemia noi di IDN abbiamo deciso di non limitarci solo al ruolo di cronisti, ma avendone le possibilità, di sostenere gli artisti, attori-autori, registi e scrittori e come in questo caso rassegne teatrali, co-producendo le opere più meritevoli. I Corti della formica di Gianmarco sono un perfetto esempio di quello che per noi è meritevole produrre, una rassegna che offre un palco agli artisti più giovani e la possibilità di sperimentari agli autori più navigati. IDN sostiene quei progetti particolarmente espressivi del territorio e legati ad esso anche grazie ad una rete di sostenitori e partner costruita nel tempo. A sostenere “I corti della formica” con noi di IDN ci sono anche Murzillo Chic la ditta di catering ed eventi diretta da Carmela Autiero e che in occasione dei corti regala una coccola culinaria proprio in occasione della giornata di inaugurazione. Giulia Hair makeup e stylist che da tempo opera con successo nel mondo del cinema. Dalè Abbigliamento, Capitan Burger ed Italyhoreca.it

Massimiliano Sacchetto

LE GIURIE – Anche quest’anno la giuria tecnica della manifestazione è composta da allievi provenienti da 6 scuole di teatro attive nel territorio di Napoli e provincia: DE POCHE – ELICANTROPO – MIND THE GAP – B.MAGGIO – TALIA – TRAM , ognuna con una sua specifica identità, così da offrire una pluralità di punti di vista, dai quali potrà risultare un giudizio quanto più obiettivo. Questa giuria designerà prima i finalisti poi i vincitori dei premi come Miglior Corto (che anche quest’anno sarà dedicato alla memoria del M°Gerardo D’Andrea) Miglior Regia, Miglior Attrice, Miglior Attore e Miglior Autore. Una giuria di docenti e di operatori culturali designerà invece il vincitore del Premio Scuola che come ogni anno premierà il corto con il più importante messaggio didattico. Anche per questa edizione l’attrice Paola Maddalena, invece, sceglierà il vincitore della targa “Daniele Mattera – Parola e Gesto” in memoria dell’affezionato frequentatore del festival, artista e grande studioso del teatro che unisce movimento e parola in maniera sperimentale. Infine una grande novità: il premio della giuria popolare quest’anno verrà dato da Itinerari di Napoli, in quanto gli spettatori potranno esprimere il loro giudizio attraverso la piattaforma di IDN. Tutti i corti teatrali saranno visibili dal giorno dopo sul sito itineraridinapoli.com e sulle pagine social di itinerari della campania, specificatamente su facebook.com/itineraridellacampania e su youtube/itineraridellacampania. I voti del web saranno sommati ai voti del pubblico in sala proclamando così il vincitore