La curiosa Befana imprenditrice immaginata dallo scrittore Gianni Rodari è la protagonista dello spettacolo delle feste al Teatro dei Piccoli di Napoli. Si intitola “La freccia azzurra – racconto di Natale” ed è in programma venerdì 29 e sabato 30 dicembre (alle ore 17) per la stagione teatrale programmata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Ispirato all’omonimo racconto di Rodari (pubblicato nel 1964), lo spettacolo, presentato a Napoli dalla Fondazione AIDA di Verona per la regia di Catia Pongiluppi, mette in scena una moderna fiaba di Natale, dove però la protagonista è la Befana. Nella storia, portata anche sul grande schermo nel 1996 dal regista Enzo D’Alò, la Befana non è più “la vecchietta con le scarpe rotte” così come la tradizione la descrive, quanto un’accorta e piuttosto avara imprenditrice, titolare di un avviato negozio di giocattoli che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio sale sulla sua scopa e, sfidando il freddo, porta i doni solo ai figli di quei genitori che hanno comprato da lei i regali per i propri ragazzi.

E così, la “freccia azzurra”, ovvero il desiderato trenino in bella mostra nella vetrina del negozio, non sarà consegnato al piccolo Francesco, l’eroe di questa storia, solo perché i suoi genitori non hanno i soldi per comprarlo. Accade però che a difendere il piccolo Francesco siano proprio i giocattoli, tutti i giocattoli che, ad un certo punto, si ribellano e decidono di scappare per autoconsegnarsi ai bambini e far felici tutti, anche quelli poveri come Francesco.

Uno spettacolo delicato e divertente, interpretato dagli attori Annachiara Zanoli e Rossella Terragnoli, mentre le scene, i costumi e i giocattoli sono realizzati da Marlene Roncolato.

