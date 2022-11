Le Zirre Napoli® e Murzillo chic di Carmela Autiero insieme per il tè di Natale: il glamour delle borse e dell’abbigliamento firmato da Le Zirre si sposano con le coccole culinarie di Murzillo chic di Carmen Autiero.

Giovedì 1 dicembre alle 17 nello store Le Zirre Napoli®, di via san Pasquale 27 ci sarà il consueto scambio di auguri organizzato dal marchio made in Naples.

In questa occasione ci saranno le coccole culinarie preparate da Murzillo chic di Carmen Autiero e una beauty experience con la Nail art di Nailing Queen.

Con Murzillo Chic – dice Carmen Autiero – sto creando una linea culinaria in cui coniugo arte, cultura, musica, moda, teatro con il cibo. Ho pensato che trovare dei collegamenti tra arte e cibo fosse una cosa da approfondire. Mi lascio ammaliare dalle note di una canzone, dal testo di uno spettacolo, da una linea moda e creo. La mia particolarità è di certo la coccola culinaria quella attenzione al contesto in cui nasce o si svolge un evento, un libro, o uno spettacolo. Non è facile ma questo è il mio momento creativo.

Come si dice chi ama il suo lavoro non lavora nemmeno un giorno nella vita. Spero di continuare a vivere il mio lavoro come piccoli momenti di creatività e gioia, momenti di estasi culinaria.

Un invito alla gioia, allo stare insieme è quello delle Zirre – dice Paola Greco titolare de Le Zirre.. In occasione del Natale è per noi molto significativo scambiarsi gli auguri. Non è scontato, come abbiamo imparato in questi anni, stare insieme ed è importante farlo quanto più è possibile. Mettiamo insieme in questa occasione il glamour, il cibo sfizioso e un tocco di civetteria che non guasta. Non dimentichiamo mai i nostri amici animali.

Attori, vip, blogger e tanti amici sono dunque attesi per questo evento esclusivo, riservato a pochissimi.

La collezione Emozioni FW 22/23 de Le Zirre Napoli®, sostiene la lotta contro l’abbandono degli animali e sponsorizza l’adozione da canili e gattili.