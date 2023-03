TEATRO HAMLETVia Alberto da Giussano 13, Pigneto – Roma

Dal 10 al 12 marzo 2023L’OMBRA ACCANTO

Di Antonio MocciolaCon Serena Borelli, Francesco Giannotti e Gabriele Guerra Regia Giorgia Filanti

Tre anime in fuga dai rispettivi sensi di colpa, si incontrano e si scontrano fino alla inevitabile resa dei conti. L’ombra accanto a loro (la scomparsa di un ragazzino) li perseguita e allo stesso tempo li tiene in vita, in un intreccio torrido di passioni morbose, e parole non dette.

Persi in un inferno quotidiano, vittime di un’irrinunciabile ipocrisia, Antima, Marzio e Ilario cercano soluzioni ai propri drammi esistenziali navigando a vista. Divisi da una sottilissima ma impenetrabile parete, due ambienti domestici in violento contrasto: Antima, cristallizzata nella propria fiction, vive intrappolata nel gelo di una cucina mai abbastanza linda, mentre Marco, serpe seducente ed insinuante, si muove nudo come un serpente tra drappi rosso-sangue e cuscini, inquieto imperatore di una torrida alcova. Ilario, sposato con Antima e soggiogato dalla sensualità di Ilario, è il baricentro tra i due mondi, consapevole di potersi bruciare. L’ombra di un figlio perduto pende come una spada di Damocle sulle tre anime in pena, mentre si snodano – attraverso impreviste spirali – una, cento, mille possibili vite che non diventano mai esistenze.

NOTE DI REGIA

In questo spettacolo si affronta il dramma ,la solitudine ,l’abbandono , la paura e l’odio per “il diverso”. Un aspetto molto interessante è anche l’erotismo: la frustrazione del desiderio e la complessità dell’eros immaginato e agito.Saremo portati a perderci in atmosfere di musiche ipnotiche,corpi affascinanti ,volti vissuti..e reali .Guardare e restare agganciati e turbati .Grazie Gabriele Guerra ,Serena Borelli e Francesco Giannotti .Grazie al testo di Antonio Mocciola ,nei suoi lavori posso entrarci ed elaborare un immaginario fatto di ombre, desiderio e corpi come opere d’arte,anche per questo comprendo e apprezzo la scrittura di Antonio Mocciola

Giorgia Filanti

ORARI SPETTACOLI

VENERDì 10 ORE 21

SABATO 11 ORE 21

DOMENICA 12 ORE 18

Per info e prenotazioni: