Nasce a Napoli Med Exhibit Print, la Prima Mostra Mediterranea della Stampa, dedicata al mondo della Stampa, delle Arti Grafiche e della Comunicazione Visiva Locale e Nazionale.

Organizzata dalla Spazio Creativo SRL, in Collaborazione con l’Ufficio Marketing & Digital di Enrico Nappi, con il supporto di Radio CRC Targato Italia, TV Campi Flegrei e Kompetere, si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2023, dalle 10:00 alle 18:00, nella suggestiva cornica della Mostra d’Oltremare con il Patrocinio della Città di Napoli e di Regione Campania.

La Mostra Mediterranea della Stampa esporrà le migliori eccellenze del settore stampa, taglio, dopo stampa, gadgettistica, cucito industriale, consumabili per la Stampa Professionale, personalizzazione abbigliamento, web, digital e comunicazione.

Med Exhibit Print nasce con l’intento di aggregare in un unico network virtuoso le migliori eccellenze del Sud Italia e non solo.

L’Evento, a differenza delle più note Fiere di Settore, sarà aperto ad ogni visitatore, non solo dunque agli Specialisti della Filiera Produttiva della Stampa e della Comunicazione, e sarà in forma del tutto gratuita.

Ogni visitatore, per partecipare alla Tre Giorni di Med Exhibit Print dovrà semplicemente avanzare richiesta del Biglietto di Partecipazione nel sito web ufficiale (www.medexhibitprint.it) e attenderne il recapito su posta elettronica.

“La nostra mission è quella di creare un punto di riferimento di caratura nazionale al centro sud, per tutti gli operatori del settore delle arti grafiche. Qualcosa che manca a Napoli da oltre 10 anni e che ha costretto, in passato, molte aziende del Mezzogiorno a sostenere spese onerose per poter esporre al nord” spiega Massimo Solimene, direttore di Med Exbhit Print. Sono “tante le novità in programma”, in particolar modo “per quanto concerne la stampa su tessuti”. Ma c’è di più: “non ci sarà alcun costo d’ingresso. La fiera sarà aperta a tutti” precisa ancora.

Lo sforzo organizzativo profuso “è stato enorme, sotto tutti i punti di vista, considerando che veniamo da una pandemia e che nel cuore dell’Europa orientale imperversa la guerra. Circostanze, queste, che hanno portato al rincaro di tutte le materie prime. Ciò però non ha tolto smalto alla nostra scommessa sulla quale, anzi, abbiamo deciso di puntare con forza” aggiunge Francesco Sorbino, amministratore unico di Spazio Creativo SRL, secondo cui “Med Exhibit Print intende favorire le sinergie d’impresa, creando un luogo in cui è possibile trovarsi, interfacciarsi e confrontarsi”.

Spazio Creativo SRL è lieta di inoltrare alla sua cortese attenzione il Press Kit necessario al fine di raccogliere le principali informazioni conoscitive sulla “Med Exhibit Print”: la Mostra Mediterranea della Stampa dedicata alle Arti Grafiche e alla Comunicazione Visiva, che si terrà presso Mostra d’Oltremare, con il patrocinio di Regione Campania e della Città di Napoli, dal 3 al 5 marzo 2023.

EXPO B2B DELLA STAMPA

Med Exhibit Print è un progetto che si pone l’obiettivo di realizzare la Prima, grande, Fiera del Sud Italia dedicata alle Arti Grafiche e alla Comunicazione visiva, con il fine ultimo di creare un “network virtuoso” che aggreghi le migliore eccellenze Meridionali della filiera del settore della produzione tipografica Professionale. Dalla stampa al “taglio”, dalla gadgettistica personalizzata, ai più classici materiali di consumo, per finire all’abbigliamento: la filiera della stampa verrà presentata in un unico spazio espositivo, proponendosi con forza a chi è in cerca di nuove idee, servizi, prodotti efficaci ed innovativi, volti a favorire l’incremento del business, senza dimenticare gli aspetti puramente “conoscitivi” ed informativi che Med Exhibit Print proporrà ai visitatori mediante un calendario di workshop ed eventi tematici con partecipazione in forma del tutto gratuita per lo spettatore.

Info&Contatti

solimene@spaziocreativosrl.it – www.spaziocreativosrl.it

commerciale@medexhibitprint.it – www.medexhibitprint.it

Massimo Solimene, Business Development +39 3931796931

Enrico Nappi, Marketing & Communication Manager +39 3932423161

MOSTRA D’OLTREMARE | Location

Med Exhibit Print si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2023 nel parco urbano polifunzionale di Mostra d’Oltremare, Via J.F. kennedy, 54 – 80125 Napoli, dalle 10:00 alle 18:00.

Location ideale, con i sui circa 720.000 mq e gli 8 padiglioni spaziosi, vedrà per la prima volta nel Sud Italia una Fiera/Evento interamente dedicata alle Arti Grafiche, alla Comunicazione Visiva e alle eccellenze del mercato produttivo Tipografico Professionale.

L’ingresso per i Visitatori non rientranti nella Filiera Produttiva delle Arti Grafiche e della Comunicazione Visiva sarà del tutto gratuita.

Ogni partecipante, potrà dunque presenziare nei tre giorni di Fiera in forma del tutto gratuita, effettuando richiesta del Biglietto di Partecipazione sul sito web ufficiale della Fiera, che verrà poi recapitato a mezzo posta elettronica una settimana prima dell’inizio dell’Evento.

Med Exhibit Print si svolgerà nel padiglione N°5.

MED EXHIBIT PRINT | La Sostenibilità

Da sempre sensibile ai tempi della sostenibilità ecologica ed ambientale, l’Organizzazione è impegnata nella realizzazione di un Evento il più “plasticfree possibile”, inoltre sta Selezionando Aziende Espositrici in tutta Italia che garantiranno la Presenza in Fiera di Prodotti e/o nuove Tecniche di Stampa ecosostenibili ed ecocompatibili.

SPAZIO CREATIVO SRL | L’Organizzazione

Realtà giovane, dinamica, dotata di un team altamente specializzato e di attrezzature di ultimissima generazione, Spazio Creativo nasce come fucina delle “infinite idee” con un asset strategico a dir poco innovativo in un settore di produzione decisamente all’avanguardia.

Forte di un centro servizi integrato per la stampa, l’editoria e la pubblicità, sito al Centro OroMare SP22 Km 1.750. 81025 Marcianise (CE), l’hub Spazio Creativo ingloba settori come la grafica e la comunicazione, la personalizzazione, il merchandising e la web promotion, annoverando tra i propri clienti aziende, professionisti e Istituzioni per i quali crea la brand e la corporate identity.

Spazio Creativo è altresì sinonimo di comprovata esperienza nella realizzazione di Eventi Fieristici finalizzati alla promozione delle migliori realtà aziendali; esperienza che ha già visto la creazione e l’organizzazione dell’Evento fieristico “Napoli Print & Cut”; oggi realtà del tutto indipendente dai progetti Spazio Creativo SRL e Med Exhibit Print.

Spazio Creativo SRL, si rivolge prettamente al B2B, quindi al mondo delle aziende. I servizi offerti si suddividono in sei macro aree: editoria, grafica, comunicazione, stampa, foto-video e promozionale. Tutti servizi e produzioni in house, associati all’attrezzatura di ultima generazione ed al continuo up-dating professionale, rendono la realtà imprenditoriale Spazio Creativo competitiva ed innovativa.

Editoria | Grafica | Stampa & Comunicazione | PTO (pubblicità tramite oggetto) | Foto-Video | Promozionale

MED EXHIBIT PRINT | I Servizi per gli Espositori

Med Exhibit Print si pone l’obiettivo di aggregare, entro i limiti logistici di Mostra d’Oltremare, il maggior numero possibile di Aziende e Professionisti dei più variegati “segmenti” del mercato produttivo del settore tipografico e delle Arti Visive nazionale, con occhio di riguardo verso le realtà del Sud Italia. Con la finalità di aggregare il maggior numero di eccellenze di settore, la Med Exhibit Print ha redatto un profondo e dettagliato programma di assistenza, comunicazione e pubblicità, che verrà destinato a tutti i Partners e/o “Espositori” che decideranno di sposare l’iniziativa.

Per gli Espositori della Med Exhibit Print, Spazio Creativo SRL metterà a disposizione:

Redazionali pubblicitari su carta stampata e web;





Advertising sui canali web e social ufficiali Med Exhibit Print;





Posizionamenti Media sui canali dei Partner interpellati;





Realizzazione video-intervista di presentazione**;





Piano Editoriale Digitale dedicato sul sito web Med Exhibit Print.





Si ribadisce che la partecipazione alla Med Exhibit Print, da parte dei Visitatori, sarà in forma gratuita. La partecipazione sarà libera e gratuita per ogni Testata, giornalista professionista, pubblicista, blogger e freelance dell’informazione web 2.0 inviando preventivamente la propria richiesta di partecipazione, con documento d’identità allegato, alla mail assistenza@medexhibitprint.it.

*L’Organizzazione avrà premura di informare la Stampa interessata in caso di introduzione di nuovi partner associati all’Evento. La Stampa interessata è cordialmente pregata di inviare una dichiarazione di interesse all’indirizzo email solimene@spaziocreativosrl.it.

**Il servizio verrà erogato senza costi aggiuntivi per gli Espositori le cui Aziende sono nel terriotorio della Regione Campania.

MED EXHIBIT PRINT | Lo Staff

Lo Staff Med Exhibit Print è sempre disponibile per offrire al professionista della stampa e dell’informazione ogni ulteriore informazione ed assistenza finalizzata alla realizzazione di contenuti editoriali/informativi e per Accrediti.

MED EXHIBIT PRINT | Team Spazio Creativo SRL

Massimo Solimene BUSINESS DEVELOPMENT

Francesco Sorbino ADMINISTRATION

Fabio Gullaci GRAPHIC DESIGNER

MED EXHIBIT PRINT | Marketing & Comunicazione

Adriano Sensale Senior Account, ass. clienti & comunicazioni interne

Enrico Nappi Responsabile Progetto, docente in graphic design

Per informazioni ed assistenza Enrico Nappi: +39 393 2423161

Adriano Sensale: +39 338 2401564

MED EXHIBIT PRINT | I Partners Ufficiali*

Per proporre la propria candidatura tra i partners ufficiali della Med Exhibit Print, gli interessati sono pregati di inoltrare la propria richiesta all’indirizzo email commerciale@medexhibitprint.it