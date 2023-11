Michele Express è il nuovo format di street food de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world: la pizza “a portafoglio” arriva a Franciacorta Village lunedì 6 novembre, preparata e servita in uno scintillante truck. Questo inedito concept de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World porterà il sapore autentico della propria pizza, con 153 anni di storia, direttamente tra le mani dei clienti, in un formato inedito e pratico per il brand, ispirato dalla necessità di coniugare l’arte e il gusto della pizza al ritmo frenetico della vita contemporanea.

Dal centro storico di Napoli alla provincia di Brescia, “Michele Express” rappresenta una nuova avventura culinaria che promette di soddisfare i palati dei visitatori del Franciacorta Village, avendo alle spalle la storia e l’esperienza dei maestri pizzaioli de l’Antica Pizzeria Da Michele.

<<Il progetto “Michele Express” è stato concepito come risposta alle crescenti esigenze del mercato nel settore dello street food– spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – La pizza a portafoglio è da sempre un’icona dello street food, per la sua praticità che la rende un prodotto ideale per essere gustato in movimento, per strada e in ogni luogo in cui il tempo diventa un fattore essenziale>>.

<<La novità rappresentata dal nostro nuovo formato è un fattore importante, ma teniamo a sottolineare che gli ingredienti della nostra pizza restano gli stessi della casa madre di Napoli, così come nelle altre 43 sedi nel mondo – continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Questo ci permette di garantire la qualità costante che i nostri clienti si aspettano dal nostro brand, in qualsiasi forma si presenti, compresa quella di Michele Express>>.

<< Da chirurgo plastico con un’esperienza di oltre 35 anni, ho sempre amato il ‘bello’ in senso ampio: tra i miei interessi ci sono la cultura, l’arte e la gastronomia – spiega Rodolfo Eccellente, franchisee del primo Michele Express-. Per questa ragione ho adottato, tra i miei obiettivi, quello di portare “l’arte culinaria napoletana” tra chi ha desiderio di conoscerla e, in questa missione, non potevo che scegliere il prodotto pizza, arte e cultura napoletana celata in un impasto, attraverso l’esperienza e la qualità de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, in questa inedita forma di Street Food mobile che speriamo sia il primo ‘Michele Express’ di una lunga serie>>.

Dalla Direzione del centro aggiungono <<Ogni angolo del villaggio deve riflettere un momento di piacere e di qualità e siamo contenti di arricchire l’esperienza dei nostri ospiti anche con un concept di qualità innovativo e veloce con Michele Express food truck>>.

Il menù comprende le pizze della tradizione: la margherita, la marinara e la cosacca tipiche della casa madre a Napoli, la salsiccia e friarielli e la pizza fritta. Inoltre, gli amanti dei fritti troveranno soddisfazione con le classiche proposte di Michele Express, tra cui il crocchè di patate, la frittatina classica e una speciale, che varia ogni mese, e la palla di riso rossa alla bolognese. È previsto un menù dedicato ai più piccoli e il servizio di take-away per coloro che desiderano gustare la pizza ovunque si trovino.

Michele Express Franciacorta

Via Girolamo Romanino in Franciacorta Village

Piazza Cascina Moie, 1/2, Rodengo Saiano BS

Aperto negli orari di Franciacorta Village

www.micheleintheworld.com

Fb. Ig. @micheleexpressfranciacorta