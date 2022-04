“NON È COME SEMBRA”: IL NUOVO SHOW DI ANGELO PINTUS ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA IN CROCIERA A BORDO DI COSTA SMERALDA

La prossima estate Costa propone una novità all’insegna del divertimento, con sei #crociere per ridere insieme al comico italiano più acclamato del momento, che porterà il suo nuovo #spettacolo nella cornice unica della nave #costasmeralda.

Tutti gli spettacoli saranno compresi nel biglietto della crociera, con posti disponibili su prenotazione a partire dal 27 aprile.

Cosa può esserci di più divertente di una crociera alla scoperta del Mediterraneo? Una crociera nel Mediterraneo in compagnia di Angelo Pintus,

Per vivere una vacanza davvero speciale la prossima estate, Costa Crociere ha pensato a una novità davvero unica. Il nuovo #spettacolo “Non è come sembra” di #angelopintus verrà proposto per la prima volta a bordo di una nave da crociera, la splendida Costa Smeralda, una delle navi più nuove e innovative della flotta.

Il comico triestino si esibirà nel #teatro di #costasmeralda, il “Teatro Sanremo”, in sei diverse #crociere. Le date degli spettacoli sono il 27/6, 11/7, 25/7, 8/8, 22/8 e 5/9, con due show a serata, nel corso della navigazione della nave tra Barcellona e Palma di Maiorca, due delle tappe dell’itinerario di una settimana di #costasmeralda nel Mediterraneo occidentale, che comprende #savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, #palermo e #civitavecchia.

Nelle ultime stagioni teatrali #angelopintus ha fatto registrare il tutto esaurito con i suoi spettacoli, ai quali hanno assistito più di 700.000 persone. È stato protagonista di tour in Italia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, e gli sono stati dedicati diversi gli speciali televisivi, come Pintus@Forum, Pintus@Arena di Verona, Pintus@OstiaAntica.

Il suo nuovo show “Non è come sembra” è anch’esso già “sold out” in tutte le date italiane. Quindi, le crociere di #costasmeralda offriranno la possibilità per trovare ancora posto per vederlo. Ecco come #angelopintus presenta “Non è come sembra”: “Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? Dove ho messo le chiavi della macchina? Chi è il mio vero padre, ma soprattutto dove ho messo le chiavi della macchina?! C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente o forse no? Qual è la vera risposta ad una domanda che forse non esiste? Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?” beh è la stessa domanda che mi sono fatto io rileggendolo. Non vi dirò di che cosa parla questo #spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che è assolutamente vietata l’entrata in #teatro per chi arriva in monopattino”.

Per assistere allo show di #angelopintus basterà prenotare una crociera su #costasmeralda, con partenze dall’Italia disponibili da Palermo (23/6, 7/7, 22/7, 4/8, 18/8, 1/9), Civitavecchia (24/6, 8/7, 23/7, 5/8, 19/8, 2/9) e Savona (25/6, 9/7, 24/7, 6/8, 20/8, 3/9). Una volta ottenuto il proprio numero di prenotazione, a partire dal 27 aprile si potrà riservare il proprio posto nel #teatro Sanremo della nave attraverso il portale www.mycosta.com, che consente di personalizzare la propria vacanza. In alternativa è possibile chiedere all’agenzia di viaggio presso la quale si è fatta la prenotazione della crociera.

L’accesso allo show è incluso nel biglietto della crociera, ma i posti al #teatro Sanremo sono limitati, per cui è necessaria la prenotazione.

Costa Smeralda, entrata in servizio a dicembre 2019, è una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Gli interni della nave sono un tributo all’Italia, frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio del Paese. Tutto Made in Italy, arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per la nuova ammiraglia da quindici partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. Il design italiano è protagonista nel CoDe – Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani, ai 21 ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. A bordo si possono gustare i piatti e i menù creati appositamente per Costa da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che permetteranno di esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo.

L’offerta di escursioni disponibili è stata ridisegnata per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici. Come nel caso delle escursioni a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con il Tour Operator Kel 12, che permettono di scoprire luoghi unici accompagnati da persone uniche, come archeologi, enologi, vulcanologi, biologi marini e fotografi.

