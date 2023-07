Record di pubblico per “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna, che ha terminato al Castel Sant’Elmo di Napoli le rappresentazioni della nuova edizione prodotta da Teatro Bellini di Napoli ed Ente Teatro Cronaca in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e Castel Sant’Elmo – Novecento a Napoli. Sold out in ciascuna delle 22 repliche effettuate – che fanno registrare oltre 24.000 spettatori – lo spettacolo di Melchionna si conferma tra gli “eventi clou” della programmazione teatrale estiva di Napoli, e non solo di Napoli. Un successo tale che, già la settimana scorsa, aveva persuaso gli organizzatori, d’intesa con la Direzione del Museo campano, a prorogare l’attività dal 9, data ultima fissata in calendario, a domenica 16 luglio e, soprattutto, che fa ben sperare per una nuova edizione nella prossima stagione teatrale estiva.

Il secondo anno di programmazione a Castel Sant’Elmo, nell’imponenza delle sue antiche mura e nella straordinaria bellezza della visione panoramica che unisce in un solo sguardo la città, il golfo ed il Vesuvio, è riuscito nella inimmaginabile missione di frantumare il record di presenze del 2022 (circa 15.000 spettatori) raggiungendo, dati alla mano, le complessive 24.000 di quest’anno.

Circa 45 interpreti, di più generazioni, tra attori, performer, cantanti e musicisti hanno animato i vari spazi del Castello, sono: Raffaella Anzalone, Raffaele Ausiello, Maria Avolio, Lorenzo Balducci, Antonio Barberio, Maria Bolignano, Davide Borrelli, Carlo Caracciolo, Betta Cianchini, Riccardo Ciccarelli, Cinzia Cordella, Valeria Cozzolino, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Giampiero De Concilio, Valentina De Giovanni, Rossella De Martino, Renato De Simone, Adriano Falivene, Annarita Ferraro, Carla Ferraro, Martina Galletta, Mariano Gallo (Priscilla), Raffaele Giglio, Luciano Giugliano, HER, Irene Grasso, Daniela Ioia, Vincenzo Leto, Viviana Lombardo, LUK, Maldestro, Daniele Mango, Claudio Marino, Dolores Melodia, Gianluca Merolli, Raffaele Milite, Francesca Morgante, Daniele Russo, Sabba, Simona Seraponte, Pierfrancesco Scannavino, Irene Scarpato, Sandro Stefanini, Toto Traversa, Gianluca Vesce, Annarita Vitolo, Wena. Ad essi si aggiungono, tra tecnici, fonici, personale di sala, addetti alla sicurezza, al botteghino e alla comunicazione circa 30 unità a completare il cast dello spettacolo.

“Il percorso di Dignità Autonome di Prostituzione a Napoli – sottolinea Roberta Russo del Teatro Bellini – è davvero emozionante e rappresenta un successo rilevante. La scelta di luoghi simbolici e prestigiosi, come gli spazi del Teatro Bellini, dove è iniziata la sua meravigliosa avventura partenopea, e quelli della maestosa fortezza di Sant’Elmo, contribuisce a promuovere iniziative culturali di valore e di grande impatto emotivo. L’utilizzo del Castello come location ha ulteriormente arricchito il progetto, conferendogli un fascino aggiuntivo e generando un interesse crescente sia a livello nazionale che internazionale. Questo esempio dimostra l’importanza della sinergia tra cultura, comunità e istituzioni pubbliche e private, per creare un impatto significativo e duraturo nel tempo”.

“Sono ormai 10 anni – aggiunge Geppi Liguoro dell’Ente Teatro Cronaca – che coproduciamo Dignità Autonome di Prostituzione, il meraviglioso format nato dalla genialità di Luciano Melchionna. Raccogliere le tante entusiastiche testimonianze di un pubblico composito, fatto di appassionati ma anche di curiosi, di giovani, di famiglie, ci spinge a continuare su questa strada. Per noi questo progetto esprime ciò che il Teatro è e deve essere: un grande accadimento catartico e liberatorio che permetta alle persone di tornare a casa con la gioia negli occhi e la speranza nel cuore”.

Crediti essenziali e info

Dignità Autonome di Prostituzione

di Luciano Melchionna

dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna

regia Luciano Melchionna

costumi Milla

con

la Famiglia di Dignità (attori e musicisti):

Raffaella Anzalone, Raffaele Ausiello, Maria Avolio, Lorenzo Balducci, Antonio Barberio, Maria Bolignano, Davide Borrelli, Carlo Caracciolo, Betta Cianchini, Riccardo Ciccarelli, Cinzia Cordella, Valeria Cozzolino, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Giampiero De Concilio, Valentina De Giovanni, Rossella De Martino, Renato De Simone, Adriano Falivene, Annarita Ferraro, Carla Ferraro, Martina Galletta, Mariano Gallo (Priscilla), Raffaele Giglio, Luciano Giugliano, HER, Irene Grasso, Daniela Ioia, Vincenzo Leto, Viviana Lombardo, LUK, Daniele Mango, Maldestro, Claudio Marino, Dolores Melodia, Gianluca Merolli, Raffaele Milite, Francesca Morgante, Daniele Russo, Sabba, Simona Seraponte, Pierfrancesco Scannavino, Irene Scarpato, Sandro Stefanini, Toto Traversa, Gianluca Vesce, Annarita Vitolo, Wena.

prodotto da:

Teatro Bellini di Napoli,

Ente Teatro Cronaca

in collaborazione con:

Direzione regionale Musei Campania

e con Castel Sant’Elmo – Novecento a Napoli