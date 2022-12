Sarà il suono vellutato del violoncello, suonato dal talentuoso Ettore Pagano, artista diciannovenne vincitore del Premio Khachaturian 2022, il filo conduttore dei prossimi appuntamenti di Autunno Musicale.

Si parte venerdì 16 dicembre (ore 19,30) al Museo Archeologico di Maddaloni, dove, per il Ciclo A-Solo il giovane violoncellista, Ettore Pagano eseguirà musiche di Bach e Hindemith.

Sabato 17 dicembre , invece, alle ore 19.30 l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e con Ettore Pagano, proporrà un programma all’insegna del classicismo viennese presso la Chiesa di S. Francesco di Aversa ; in programma la Sinfonia n.63 e il concerto in do maggiore per violoncello e orchestra dei Haydn

Lo stesso programma sarà riproposto domenica 18 dicembre (ore 11.15) nella splendida cornice della Cappella Palatina della Reggia di Caserta per il ciclo dei Concerti Matinée.

Domenica 18 dicembre (ore 18) presso il Museo Archeologico di Maddaloni , per il ciclo Piano Lab, si terrà l’evento conclusivo del progetto triennale curato da Giacomo Vitale e Massimiliano Damerini, progetto che nel corso del triennio ha presentato molti lavori in prima esecuzione assoluta di giovani compositori campani eseguiti dall’insigne pianista Massimiliano Damerini Per l’occasione, Pier Carmine Garzillo,uno dei compositori presenti nel triennio, eseguirà una propria composizione nonché brani di D’Onofrio – altro giovane compositore che ha partecipato al progetto – nonché Rachmaninov e Drozdoff.

Nato a Roma nel 2003, Ettore Pagano ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni.Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali.In particolare, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artist Association una borsa di studio e un concerto alla Carnegie Hall. Nel 2019 ha vinto il Primo premio al Concorso “Giovani musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala; nel corso del 2020 ha conseguito il Primo premio al Concorso “J. Brahms” di Portschach e ha vinto il “Kull Cello Competition” di Graz.Il più recente riconoscimento internazionale è il primo premio al prestigioso Khachaturian Cello Competition svoltosi nel giugno 2022 a Yerevan. È stato già invitato a suonare in Francia, Germania, Austria, Stati Uniti. Ettore Pagano suona un violoncello del Maestro Giorgio Grisales.

Fondata e diretta da Antonino Cascio, l’Orchestra da Camera di Caserta, ha collaborato con solisti noti, ha partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero ed ha proposto programmi collegati alla sua attività di ricerca. Ha tenuto concerti in Italia ed all’estero suscitando lusinghieri apprezzamenti.

Nato a Napoli, Pier Carmine Garzillo ha ottenuto numerosi riconoscimenti in prestigiose competizioni internazionali e ha suonato in importanti sale, tra le quali il Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio di Firenze. Ha pubblicato il saggio “Liszt allo Specchio: dal De Profundis al Totentanz”, con Pm Edizioni, e il cd “Liszt: Konzertsolos” con la casa discografica Da Vinci Classics. Attualmente è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino. È stato definito dalla stampa “una solida realtà della Scuola Pianistica Napoletana”.

Autunno Musicale è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Direzione Regionale dei Musei della Campania, della Reggia di Caserta e di altri enti pubblici e privati territoriali. Info e modalità di partecipazione su https://www.autunnomusicale.com/info/.

Concerti in sicurezza. L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di Covid-19 e la loro evoluzione. Anche se non è previsto dall’attuale normativa in materia di spettacoli dal vivo, si consiglia ugualmente l’uso della mascherina Ffp2.

