Nella sua proposta culinaria, sempre in bilico tra innovazione e tradizione, di sicuro spicca uno dei piatti più rappresentativi della gastronomia partenopea: la genovese, in questo caso servita con occhi di lupo o paccheri di pasta fresca.

Nel rispetto della ricetta tradizionale, la cipolla ramata di Montoro viene messa a cuocere fin quando non caramella al giusto, insieme a tagli di carne bovina accuratamente selezionati per le lunghe cotture. In questo modo, lo chef Luigi Crispino, fondatore di Salumeria Upnea (il bistrot napoletano sito in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 35), realizza la tanto apprezzata “Genovese Così si fa”: la stessa che si è guadagnata il massimo dei voti durante la puntata del 22 aprile di “Cortesie per gli ospiti Ristorante”, nuovo spin-off di Real Time che ricalca il format originario spostandosi, però, nei locali di tutta Italia.

“Un sugo così buono alla genovese non l’ho mai mangiato” afferma entusiasta la PR e trendsetter Ursula Seelenbacher al termine della puntata vinta, appunto, da Salumeria Upnea.

“Una genovese rivista ma che lascia all’interno del piatto tutti quelli che sono i sapori e i profumi di una genovese vera, autentica, buona: le cipolle e la carne si amalgamano perfettamente nei gusti, senza essere mai troppo pesanti né aggressive, e comunque mantenendo un gusto delicato” la racconta così l’altro giudice del programma di Real Time, lo chef Roberto Valbuzzi, che infine aggiunge: “Ciò che di bello ho trovato in questo piatto è l’attenzione e la testa che una persona in cucina deve mettere quando pensa al piatto, quando lo esegue e quando lo porta in tavola, e qui ho trovato tutto questo!”.

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 12,15 alle 16,15 e dalle 19 alle 23,45 (chiusi di mercoledì).

Contatti: 08119364649

www.salumeriaupnea.it

Correlati

Continue Reading

No tags for this post.