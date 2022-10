Esce venerdì 4 novembre per Lucania Sound Digital “Indelebile” feat. Manuel Brando (il frontman dei Krikka reggae): si tratta del secondo singolo estratto dal disco d’esordio di Sara Torraco, “Gentilezza/kindness”, pubblicato lo scorso maggio in tutti gli store digitali. Il brano sarà accompagnato contestualmente dall’uscita di un lyric-video su Youtube.

“Indelebile” è il confronto tra due artisti diversi che mescolano parole e sonorità incontrandosi a metà strada in un ambiente chill. È un inno all’amore, qualunque forma decida di assumere, senza alcuna distinzione. Il singolo si inserisce all’interno di un progetto, dalle influenze pop e dream-pop, in cui la giovane cantautrice lucana intraprende un viaggio introspettivo che vuole parlare al cuore di tutti. Attualmente Sara Torraco è impegnata anche nella partecipazione al Premio Mia Martini come finalista in gara col brano inedito “Profumo di felicità”.

Indelebile – Credits

Testo: R. Torraco, E. Tataranno

Musica: Matteo Di Biase aka Wisekoala

Voce: Rosaria Torraco e Manuel Brando

Arrangiamenti e pre-produzione: Matteo Wise Koala Di Biase

Postproduzione, Mix e Master: Paolo Catoni

Sara Torraco bio

Giovane cantautrice lucana, influenzata da sonorità pop, soul & jazz, il suo mondo interiore prende forma attraverso la scrittura, gli arrangiamenti vocali ritmici e il pianoforte. L’amore per se stess*, la forza dell’emotività e il potere della gentilezza sono terreno fertile per la scrittura e produzione del suo primo album: “Gentilezza/Kindness” pubblicato lo scorso 27 maggio. Viene scelta come cantautrice dal Saint louis college of music nella prima edizione del Songwriting camp, partecipa al Metaponto beach festival nell’ambito del TENCO ASCOLTA lo scorso 18 agosto e con il singolo “Emotività” partecipa al Locomotive Jazz festival che la seleziona per un progetto alla Fundacio Privada Taller de Mùsics di Barcellona per il 2023; inoltre, viene selezionata dal compositore e musicista Giovanni Tommaso per partecipare all’Umbria Jazz Winter ad Orvieto a fine anno 2022 ed è finalista, in gara, al Premio Mia Martini con un progetto inedito dal titolo “Profumo di felicità”.

Manuel Brando bio

Manuel Brando, storico frontman e fondatore della band Krikka reggae, rappresenta da più di vent’anni una realtà importante della scena musicale indipendente in Italia. Vanta tantissime collaborazioni con artisti di spicco come Roy Paci, Sud Sound System, Africa Unite, Rocco Papaleo, etc. È autore, compositore e anche produttore discografico.