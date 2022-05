Firmato l’accordo quadro di collaborazione tra il Presidente di Città della Scienza, Riccardo

Villari e la Fondazione Lopresto, con il Direttore Corrado Lopresto ed il coinvolgimento di

Edoardo Esercizio, per l’avvio delle attività del progetto Educational Opificium.

Il cuore del progetto prende spunto dall’intenzione di promuovere l’immenso patrimonio

culturale del nostro Paese, anche nei suoi aspetti immateriali, esplorando i valori, l’impatto

economico-produttivo e le ricadute sul sistema socioeconomico.

Il genio italiano, il nostro design, l’attenzione all’utilizzo dei materiali, sono tutti elementi

preziosissimi, che legano in un forte rapporto tecnologia, cultura, scienza e l’arte.

Obiettivo del progetto è creare una vetrina delle competenze e tecnologie d’avanguardia

italiane a partire delle auto, moto e barche d’epoca. La Fondazione Lopresto, tra l’altro, è

proprietaria di una tra le più vaste e prestigiose collezioni d’auto d’epoca a livello

internazionale.

Il progetto punta a creare dei percorsi formativi, dai Master di primo e secondo livello, a

corsi di formazione sul tema del restauro e dell’artigianato digitale.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle tematiche relative all’economia circolare e alla

mobilità sostenibile; è infatti previsto un percorso specifico di ammodernamento di questi

mezzi attraverso il recupero di materiali originali e/o sostituzione di pezzi fuori produzione

realizzati in 3D sfruttando i disegni originali, nonché quello di cogliere a pieno il tema della

transizione ecologica a partire da motori elettrici ad emissioni zero.

Educational Opificium sarà anche un progetto espositivo per una fruizione coinvolgente,

capace di comunicare dinamicità e leggerezza.

Uno spazio espositivo che, mediante una narrazione basata su esempi emblematici in

stretta relazione con il design italiano, mira ad illustrare le tendenze attuali della ricerca e

della cultura, raccontando un’Italia dinamica, che guarda al domani.

