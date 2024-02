Una coppia di clown e un avventuroso pulcino sono i protagonisti dei prossimi due spettacoli in scena, rispettivamente, sabato 3 e domenica 4 febbraio (ore 11) al Teatro dei Piccoli di Napoli. Spettacoli divertenti e colorati, adatti ad un pubblico di ogni età, a partire dai tre anni in su, proposti nella stagione teatrale programmata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia con il pluripremiato “Balloon Adventures” del Collettivo Clown formato da Andrea Meroni e Fabio Lucignano con i costumi di Barbara Crimella e Antonella Vino e con le scene di Riccardo Pirovano e Marta Fumagalli.

Tra centinaia di palloni (di ogni forma e dimensione), parte il viaggio – ovviamente in mongolfiera – di due clown aviatori all’inseguimento di un palloncino volato via. In volo anch’essi arrivano nella magica terra di “Balloonia” dove i palloncini sfuggiti di mano vengono custoditi insieme ai tanti “sogni perduti” dei bambini. Questo è in sintesi il soggetto di un delicato e divertente racconto per immagini, suggestive e colorate, che condurrà il pubblico per mano nelle poetiche pieghe di “uno spettacolo – sottolineano i due protagonisti – che vuol essere un inno alla vita, dunque al viaggio ma anche al viaggiare, cioè al modo con cui ognuno costruisce il suo percorso di vita”.

E sempre di un viaggio si tratta anche ne “Le avventure di Pulcino”, uno spettacolo di teatro d’attore e di figura presentato dalla Compagnia Atgtp di Jesiin scena domenica 4 febbraio, con la regia diFrancesco Mattioni, le musiche originali di Simone Guerro e Nicola Paccagnani, le scene e i costumi di Marina Montelli. Qui la protagonista è Gelsomina (l’attrice Lucia Palozzi) un’artigiana specializzata nell’aggiustare le cose. Un bel giorno le portano in bottega una vecchia valigia con dentro un lacero pulcino di stoffa. Gelsomina aggiusta il pupazzo che immediatamente prende vita. Per prima cosa Pulcino si mette subito in cerca di una mamma. Gelsomina decide di aiutarlo e lo accompagna in un avventuroso viaggio che li porterà dapprima in una città fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, la storia di Pulcino si concluderà sotto un cielo stellato dove il piccolo troverà il desiderato affetto e la sua serenità proprio tra le braccia di Gelsomina.

Lo spettacolo è realizzato tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che trasformandosi, diventa di volta in volta la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni cantate dal vivo.

