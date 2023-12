Irriverente cabala numerica tradizionale

Uno spettacolo di Emilio Massa

Nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest Napoli Est Teatro con Tombolata show, l’irriverente cabala numerica tradizionale a cura di Emilio Massa. Appuntamento il 27 dicembre ore 21 al Nest.



EVENTO SPECIALE FUORI ABBONAMENTO.



Scheda

Lo spettacolo si rivela nella sua forma più popolare e la “chiammata” numerica è affidata al personaggio di una anziana signora che con la saggezza popolare mescola al gioco la sua storia. Coinvolge i presenti e li rende complici di una spettacolarità che per quanto legata alla fantasia della scrittura e perfettamente riscontrabile nella realtà. Al discorso del gioco, come puro e semplice divertimento, che è essenzialmente alla base di tutto, si unisce il discorso sulla tradizione e sul recupero linguistico-dialettale originario della tombola. La tombola infatti nasce come momento di forte aggregazione collettiva ed ha delle regole formali che possono variare a seconda delle esigenze o dei casi. Difatti risulta essere un gioco abbastanza libero che non vieta la partecipazione ai bambini e perciò fonde nella stessa regola sia l’universo dell’adulto che quello dell’infanzia. Parliamo di un gioco povero, di un premio simbolico (il premio e solo un’attrazione che può essere di grande o di piccolo valore) che non altera lo spirito del gioco; difatti non si gareggia, non e lasciato alla bravura o alla capacità del singolo, non si può favorire o barare, non c’è solitamente bisogno di alcuna spiegazione, bisogna solo tirare i numeri e puntare.

PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 27 dicembre ore 21



COSTO BIGLIETTO:

INTERO: € 15.00

RIDOTTO under 30, over 65 e convenzionati: € 12.00



Nel costo del biglietto è compresa una cartella. Le altre cartelle saranno acquistabili al costo di 3 euro cadauna.

Premi:

Tombola – Abbonamento al Nest che comprende 4 spettacoli più Una serata al Nest con;

Cinquina – Due biglietti per Una serata al Nest con (a scelta);

Quaterna – Due biglietti per uno spettacolo a scelta tra quelli in stagione;

Ambo e terno – A sorpresa.



Parcheggio gratuito



Servizio Navetta Polibus che vi consentirà di raggiungere il Nest da Piazza Giovanni Bovio/stazione Metro Università. Il servizio è gratuito e comprensivo di viaggio andata e ritorno. Info e prenotazioni (via whatsapp) al 3208681011