Riportiamo un appello realizzato dalla disability manager Ileana Esposito di ‘T.O./ADV ‘Cosy for You – Tour per tutti ’ diretto al Comune di Napoli in relazione alla recettività all’accessibilità dei servizi turistici cittadini.

“Ops! non riusciamo a trovare quello che stavi cercando!“ Questo è il risultato, quando clicchi sulla pagina del sito del Comune di Napoli dedicata al Maggio nei Monumenti 2022. All’inizio pensi ad un errore, poi ti accorgi che l’Amministrazione napoletana ha semplicemente “trascurato” questa importante manifestazione che da quasi trent’anni ha visto la presenza di milioni di visitatori italiani e stranieri e l’organizzazione di migliaia di iniziative che hanno fatto conoscere le tradizioni, la storia, le bellezze e la capacità di iniziativa della nostra città.Mancanza di sinergie fra i divisi assessorati della Cultura e del Turismo? Forse la manifestazione partirà ma in ritardo – incredibile ritardo?Certamente ad oggi 27 aprile 2022 non è stato pubblicato il consueto Avviso pubblico mediante il quale gli operatori del settore turistico culturale sono invitati ad inviare le loro manifestazioni d’interesse con le loro proposte in merito ad eventi, visite guidate, iniziative culturali ed altre attività di interesse territoriale che da anni fanno di questa manifestazione un fiore all’occhiello della realtà napoletana.Sono persone semplici o professionisti che sono i veri artefici della promozione culturale e che lavorano sul territorio per rendere questa manifestazione un’occasione di riscatto della nostra città e quotidianamente, e non solo a maggio, si adoperano e lavorano per far conoscere ai turisti, ma anche ai napoletani che spesso non li conoscono, i luoghi artistici e culturali della città, con competenza e passione, e che partecipano con non poche difficoltà burocratiche ai progetti di ammodernamento, restauro e miglioramento di accessibilità delle nostre strade e dei nostri monumenti.Persone che hanno bisogno anche di una vetrina, di un riconoscimento del loro impegno, e il Maggio dei Monumenti significa proprio questo. Specialmente in un momento così buio fra pandemia e guerra, far conoscere le proprie radici e la propria cultura crediamo sia un valore fondamentale.C’è ancora tempo? Non lo sappiamo. Ma ogni giorno che passa è un’occasione persa; è un evento in meno che sarà organizzato. E questo perché spesso questi operatori turistici che dedicano tante energie e creatività a tali attività vorrebbero un po’ di collaborazione e coinvolgimento da parte di quelle istituzioni che hanno fra i loro obiettivi il rilancio della città e la ripresa della vita culturale napoletana.Tempo e amore quindi, e questo riguarda la nostra organizzazione ancor più da vicino: noi che ci occupiamo di persone con disabilità, che hanno bisogno di amore e tempo per godere appieno delle bellezze di Napoli. Tutte le iniziative, ed a maggior ragione quelle turistiche e culturali, che sono rivolte a queste persone, infatti, devono essere organizzate per tempo e con cura per superare quelle difficoltà fisiche e non che la nostra città presenta ancora in molte zone e che impediscono loro di poterne godere appieno.Ma se su questo ci impegniamo tutti i giorni, quello che chiediamo è che il Comune, si affretti a far da capofila e dia a tutti coloro che s’ impegnano nella cultura e nel turismo lo spazio di visibilità e la promozione che meritano, che fornisca gli strumenti – a cominciare da quelli più economici e veloci come la comunicazione web – per poter dare realmente un valore aggiunto ai turisti e agli abitanti di questa città.Noi aspettiamo attenti e pronti a collaborare. Il tempo è realmente breve per non perdere un’occasione unica di “grande bellezza” e non solo per gli operatori del Turismo e della Cultura, non per il Comune ma per Napoli e i napoletani.

Ileana Esposito

Disability Manager

‘T.O./ADV ‘Cosy for You – Tour per tutti’www.cosyfair.com

Correlati