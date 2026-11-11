13 e 14 novembre doppio appuntamento al TamTam Digifest tra libri, animazionee teatro

Prosegue con due nuovi appuntamenti la XXI edizione del Tam Tam DigiFest, la rassegna multidisciplinare di film ed eventi di animazione “La Sirena Animata”, in programma a Napoli dal 2 ottobre all’11 dicembre 2026 con la direzione artistica di Giulio Gargia.

Venerdì 13 novembre, Sala Ecce Homo (via Ecce Homo, 14, Napoli), la serata si apre alle ore 19.00 con il giornalista Antonio Tricomi, che incontra l’autore Alberto Castellano per la presentazione di “Guardare o vedere”. Dizionario ragionato dello spettatore (ingresso libero). Un dizionario insolito sul cinema, che affronta in forma leggera e divertente un aspetto poco esplorato: le tipologie del pubblico, dai cinefili più estremi ai semplici appassionati. Dopo anni di volumi dedicati a film, registi, attori e teoria, Castellano sceglie di guardare a chi sta dall’altra parte dello schermo, terminale dell’intero percorso di realizzazione di un film e arbitro del suo successo o insuccesso. Attraverso voci esemplificative, il libro analizza, con ironia, i tratti psicopatologici dello spettatore contemporaneo: tic, vezzi, nevrosi e ossessioni.

Alle ore 20.00 sarà proiettato il cortometraggio Pulcinella di Emanuele Luzzati (ingresso libero), piccolo classico dell’animazione italiana: la maschera napoletana, vessata dalla moglie e inseguita dai carabinieri, si rifugia su un tetto e sogna di diventare un celebre ballerino d’opera, sulle note dell’ouverture de Il turco in Italia di Rossini. Il corto vinse il Nastro d’argento 1973 come miglior cortometraggio, il Premio Referendum della Critica al Salone Internazionale dei Comics dello stesso anno e fu candidato all’Oscar 1974 per il miglior cortometraggio animato. Alle ore 20.30 chiude la serata Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli, docufilm di Giulio Gargia con Patrizio Rispo e Zap Mangusta (ingresso 5 euro).

Sabato 14 novembre, ore 20.00, il Tam Tam continua a Pomigliano d’Arco, al Camera Film, con La canzone del mare di Tomm Moore (2014), candidato all’Oscar come miglior film d’animazione. Protagonisti sono Ben e la sorellina Saoirse, che non ha ancora imparato a parlare e sente un legame misterioso con il mare. Quando entra in possesso di alcuni oggetti appartenuti alla madre scomparsa, per i due si apre un viaggio fantastico tra creature marine e figure della tradizione popolare: la bambina scoprirà di essere una selkie, creatura mitologica capace di vivere tra terra e mare, con una missione legata al potere del suo canto. Tra dolore della perdita, legame fraterno e memoria, il film unisce geometrie ispirate all’arte celtica, paesaggi dai colori lunari e le musiche di Bruno Coulais con il gruppo irlandese Kíla. È parte della trilogia di Moore e Cartoon Saloon dedicata alla mitologia irlandese, con The Secret of Kells (2009) e Wolfwalkers – Il popolo dei lupi (2020).

Informazioni: tamtamcoop@libero.it – 366 3188501 – www.tamtamdigifest.it

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