14/09 – BELLISSIMA 2025: Prossimo appuntamento alla Villa La Colombaia, nell’ambito della rassegna dedicata a Luchino Visconti, è la presentazione del libro sui discorsi di David Sassoli a cura di Claudio Sardo

Il bisogno di innovazione, non solo nella tecnologia, ma nelle istituzioni, nelle politiche, negli stili di vita, nel nostro essere comunità: questa la strada tracciata dai discorsi di David Sassoli, per una Europa rinnovata, durante la stagione della sua presidenza al Parlamento europeo. Gli stessi discorsi raccolti nel libro “La saggezza e l’audacia” con prefazione del Presidente Sergio Mattarella: testo che sarà presentato, nell’ambito di Bellissima 2025, domenica 14 settembre dalle ore 19 alla Villa La Colombaia di Forio d’Ischia in presenza del curatore Claudio Sardo. L’appuntamento successivo, invece, quello che avrebbe visto come protagonista Ruggero Cappuccio è temporaneamente sospeso, con data da definirsi.

«La rassegna “Bellissima” sta rappresentando molto più di un cartellone estivo – traccia così un primo bilancio l’Assessore Davide Laezza –: è il segno tangibile di una rinascita culturale che parte da Forio e guarda lontano. Abbiamo voluto con forza un progetto che non fosse solo intrattenimento, ma generazione di senso, bellezza e responsabilità civile. La risposta del pubblico ci conferma che la direzione è giusta: ogni serata alla Villa la Colombaia è un incontro autentico tra linguaggi artistici e persone. Ma il dato più incoraggiante è la presenza costante dei giovani: studenti, artisti, volontari, cittadini curiosi che vivono la Villa anche al di là degli eventi, la attraversano di giorno, la esplorano, la scelgono come luogo di studio, di lavoro e di libertà. La Colombaia non è più uno spazio inaccessibile o dimenticato; è tornata a essere un presidio culturale aperto, vivo, quotidiano. Ed è su questa vivibilità, su questa fiducia concreta nel futuro, che continueremo a investire.»

Se è vero che l’arte è l’impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che in questo momento ospita la storica residenza di Luchino Visconti assume sempre più, di appuntamento in appuntamento, i connotati di un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da testimonianza evidente della capacità di essere umani. La rassegna, che prende il nome dall’iconico film del cineasta milanese, Bellissima 2025, e che andrà avanti – sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo – fino al 20 settembre, si articola in una serie di eventi che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura.

Con un cartellone che ha vantato fino ad ora grandi nomi quali Ornella Muti, Peppe Lanzetta, Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo e a cui si aggiungerà Ruggero Cappuccio non sono mancati e non mancheranno performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e persino spettacoli di danza classica.

«Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio.»

«Bellissima 2025 – spiega Annamaria Punzo, Direttrice artistica – nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita.»

Bellissima 2025 è organizzato dall’Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, SCABEC, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli; sponsor ufficiali della rassegna: Alilauro, Medmar, Snav e Botanaia Relais Resort.

BELLISSIMA 2025PROGRAMMA

(Ingresso gratuito o su prenotazione fino esaurimento posti attraverso eventbrite)

1 LUGLIO ore 21 – Talk “Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un paese” con Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Covotta e Andrea Di Consoli

6 LUGLIO ore 21 – Spettacolo “Racconti di Cinema” di Ornella Muti

11-12-13 LUGLIO – Rassegna satellite “Libraia 2025”

Mostra su Eva Kant con la presenza del fumettista Riccardo Nunziati

Lezioni americane: reading-concerto di Fabrizio Coppola, cantautore

20 Espositori e case editrici con relative presentazioni per tutto il corso di Forio



29 LUGLIO ore 21 – Spettacolo “L’Antico amore” di Maurizio De Giovanni con Marianita Carfora Alfredo Mundo, Alessio Sica, musiche di Marco Zurzolo

e Rocco Zaccagnino

1 AGOSTO ore 21 – Spettacolo di danza classica “Fellini, la dolce vita di Federico” – Balletto di Siena

9 AGOSTO ore 21 – Monologo teatrale “Era l’America” di e con Peppe Lanzetta

23 AGOSTO ore 21 -Spettacolo “Donne di fiamma & le voci di Shakespeare” con Antonio Ciacca

27 AGOSTO ore 20 – Evento “La terza estate della Colombaia” – a cura di Autocton Garden Aps

29 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “L’eclissi” di Collettivo Barberia



30 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “Serata d’onore” con Michele Placido e Gianluigi Esposito

31 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “Pluma” – Progetto Manovalanza

6 SETTEMBRE ore 19 – Omaggio a “L’amica geniale”: percorso itinerante e proiezione con Raffaella R. Ferrè

13 SETTEMBRE ore 19 – Presentazione del libro “David Sassoli. La saggezza e l’audacia”

14 SETTEMBRE ore 20 – Monologo “Pazzeria degli incurabili” di Corrado Visone con Peppe Romano

18 SETTEMBRE ore 19(SOSPESO) – “La principessa di Lampedusa”: Ruggero Cappuccio dialoga con Andrea Covotta

20 SETTEMBRE ore 21 – Spettacolo “Crocevia Summer Hits” di e con Valerio Sgarra