20 settembre ORE 20 TEATRO INSTABILE NAPOLI Vico del Fico purgatorio ad Arco, 36 LORENZO MARONE In Generazione x – Monologo semiserio di un cinquantenne impreparato

Il 20 settembre alle 20 Lorenzo Marone propone Generazione x – Monologo semiserio di un cinquantenne impreparato una riflessione semiseria su ciò che sono i cinquantenni di oggi, un confronto divertente e stimolante tra generazioni per provare a capire tutti insieme se il mondo sta migliorando o peggiorando. Una lunga conversazione nella quale, però, non ascolterete mai la frase “ai miei tempi”.

“Capisci che stai invecchiando – dice nelle sue note Marone – quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te. È una celeberrima frase di David Trueba, e ci spiega quanto sia complicato trovarsi un idolo a una certa età. Il processo di consapevolezza è molto lento, all’inizio non ti accorgi, non capisci che il tempo ti sta sfuggendo di mano, e che il tuo mondo, i tuoi riferimenti culturali, i tuoi idoli, sono già nel dimenticatoio, se non morti. Non lo capisci, e semmai continui a ripetere una vecchia battuta di Troisi, o di De Crescenzo, e però spesso l’interlocutore non ride, e non perché sia cambiata intanto la comicità (anche se), proprio perché può succedere che chi hai di fronte non sappia chi sia Troisi.

Inizia piano, un giorno per volta, mentre sei impegnato in altro, con la vita che va a cento all’ora, il figlio che cresce e divora ogni interstizio, il matrimonio da tenere in piedi, il lavoro che è presente e pressante come mai. Inizia una sera come tante, sei in gruppo, ridi e scherzi, sorseggi birra, sei sereno, capita di fare un conteggio d’età per capire chi deve iniziare il gioco, e tra venti al tavolo t’accorgi d’essere il più vecchio, e che il tizio simpatico al tuo fianco col quale disquisisci da mezz’ora è nato nell’agosto dell’86, veniva cioè al mondo mentre tu eri dinanzi alla televisione a tifare per Maradonaai mondiali del Messico. Capisci che manco lo ha visto giocare lui Maradona, diamine, se non nei filmati di un tempo.

E che hai più da dirti con uno che non ha mai visto giocare Maradona dal vivo?”

Ritorniamo a ridere con Giovanni Caso, Gianpietro Ianneoè la proposta del 22 settembre alle 18.30 un mix di varietà, avanspettacolo, prosa e musica. Poesia classica e musiche classiche si fondono in un percorso ideato per intrattenere con gusto il pubblico grazie anche a momenti di gioia con Carosone. Non solo musica ma anche momenti di balli, classiche macchiette napoletane tra travestimenti e gag dove anche qui il pubblico è protagonista.

