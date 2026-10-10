23-24 ottobre GLI INFINITI MONDI DI MOZART, DALLE DIVERSITÀ ALLA PACE QUINTA EDIZIONE Direzione artistica ANDREA NOFERINI

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre alle 18.30 nel Duomo di Nola torna “Gli infiniti mondi di Mozart, dalle diversità alla pace”, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione e si presenta come uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama concertistico campano.

Il progetto, nato nel 2022 e promosso dalla Fondazione Aristide La Rocca ETS e dall’Associazione Aldo Ciccolini, rinnova la prestigiosa sinergia culturale e artistica con il Mozarteum di Salisburgo, portando a Nola giovanissimi virtuosi di livello mondiale e docenti di fama internazionale. Ad accompagnare i solisti nelle due serate sarà la compagine sinfonica della Nola Symphony Orchestra “Aldo Ciccolini”.

La prima serata di venerdì 23 ottobre 2026 vedrà l’orchestra guidata dal Maestro Massimo Testa, recentemente eletto Direttore del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, e vedrà protagonisti tre straordinari allievi del Leopold Mozart Institute di Salisburgo, sezione del Mozarteum fondata e guidata dal Prof. Weber e dedicata alla valorizzazione dei talenti under 15. Si esibiranno Alexander Umundum, già ammirato dal pubblico nolano per la sua versatilità, nella veste di virtuoso di flautino barocco con il Concerto per flauto dolce, violino e orchestra (Harrach) di Georg Philipp Telemann e il celebre Concerto in Sol maggiore per flautino e orchestra di Antonio Vivaldi; Hansine Pellböck, la quindicenne violinista svedese-norvegese che debutterà a Nola interpretando una delle pagine più intense della letteratura mozartiana, il Concerto per violino e orchestra K. 219 in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e Freddy Wu, il giovanissimo pianista di origine cinese già applaudito lo scorso anno a Nola, che chiuderà la serata con l’esecuzione del passionale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 25 in Sol minore di Felix Mendelssohn.

La seconda serata di sabato 24 ottobre 2026 vedrà la Nola Symphony Orchestra “Aldo Ciccolini” diretta dal Maestro Stefano Sovrani per l’evento clou del weekend, che si aprirà con una delle vette assolute del repertorio pianistico: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 24 in Do minore K. 491 (1786) di Wolfgang Amadeus Mozart articolato nei tre movimenti Allegro, Larghetto e Allegretto. A interpretarlo sarà la pianista Ji-Hye Jung, artista coreana ben nota e amata dal pubblico nolano, docente al Mozarteum di Salisburgo e già vincitrice del prestigioso Premio Mozart a Salisburgo nel 2010. La serata proseguirà poi vedendo protagonista il celebre violoncellista Andrea Noferini, che eseguirà in prima assoluta l’opera “Norge – Tre Movimenti Per Violoncello E Orchestra (2026)”, articolata nei tre movimenti Largo, Andante e Deciso e composta da Don Domenico De Risi nel centenario della trasvolata polare del dirigibile Norge al comando del Generale Umberto Nobile.

I PROTAGONISTI:

Alexander Umundum: pluripremiato flautista austriaco, considerato uno dei più grandi talenti precoci della sua generazione nel campo del flauto dolce. Ammesso giovanissimo al PreCollege dell’Università Mozarteum di Salisburgo, ha ottenuto risonanza internazionale trionfando in importanti competizioni. Tra i suoi successi principali spiccano i primi premi assoluti agli Open Recorder Days Amsterdam (sia nel 2023 come miglior interprete del festival, sia nel 2026 nella categoria ensemble) e la medaglia d’oro al concorso austriaco Prima la musica 2025. È noto per la sua straordinaria versatilità, che spazia dal repertorio classico alla musica contemporanea con elettronica dal vivo, oltre a esibirsi regolarmente in formazioni cameristiche insieme ai fratelli nel Trio Alseto.

Hansine Pellbäck: pluripremiata violinista svedese-norvegese, considerata un prodigio della musica classica contemporanea. Formatasi alla prestigiosa Lilla Akademien di Stoccolma, ha raggiunto la notorietà internazionale come finalista del concorso Polstjärnepriset 2026 e vincitrice del Danderyds Kulturstipendium. Nota per la sua eccezionale maturità espressiva, si esibisce sia come solista nei maggiori festival europei (tra cui l’Usedomer Musikfestival), sia in ambito cameristico con i fratelli nel progetto Pellbäck Sibling.

Freddy Wu: pianista prodigio austriaco, considerato tra i più brillanti talenti musicali della sua generazione. Studente del programma Pre-College dell’Università Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Andreas Weber, ha ottenuto la consacrazione nazionale al prestigioso concorso Prima la musica 2026, vincendo il titolo di campione regionale e il 1° Premio nazionale con il punteggio perfetto di 100/100. Si esibisce regolarmente su importanti palcoscenici europei, inclusi festival internazionali come Young Classic Europe e i concerti nel rinomato Bösendorfer Salon di Vienna, interpretando capolavori virtuosistici che spaziano da Mozart a Chopin.

Nola Symphony Orchestra “Aldo Ciccolini” (o Nola Chamber Orchestra): è un’orchestra giovanile e territoriale nata all’interno delle iniziative del Liceo Musicale Albertini, diretto per vent’anni dalla Prof.ssa Amelia La Rocca, e della Fondazione Aristide La Rocca è dedicata alla memoria del celebre pianista partenopeo Aldo Ciccolini, legato da amicizia trentennale ad Amelia La Rocca. L’ensemble ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti musicali della Campania offrendo loro formazione e sbocchi professionali. Collabora stabilmente in ambito internazionale, in particolare attraverso gemellaggi con il Mozarteum di Salisburgo ed è protagonista di importanti rassegne e festival di musica classica e operistica del territorio nolano.

Ji-Hye Jung: è una pianista sudcoreana di fama internazionale, apprezzata per la straordinaria sensibilità interpretativa e il rigore tecnico. Formatasi nei più prestigiosi istituti musicali, si è affermata sulla scena internazionale vincendo nel 2010 il celebre Premio Mozart a Salisburgo, riconoscimento che ne ha consacrato il talento e il profondo legame con il repertorio classico. Docente presso il prestigioso Mozarteum di Salisburgo, affianca all’attività didattica un’intensa carriera concertistica che la vede protagonista come solista e in contesti cameristici nei principali festival e teatri europei e asiatici.

Andrea Noferini: è un violoncellista italiano di fama internazionale, appartenente alla più prestigiosa famiglia in ambito musicale, noto per la sua raffinata cavata e la profonda versatilità interpretativa. Occupa il ruolo di Primo Violoncello solista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma dal 1991, ha collaborato con le più prestigiose istituzioni musicali e si è esibito come solista e camerista nei principali festival e teatri in Italia e all’estero. Vincitore di importanti concorsi nazionali e internazionali, affianca all’intensa attività concertistica una costante passione per la didattica, tenendo corsi di perfezionamento e masterclass in tutto il mondo, oltre alla promozione del repertorio contemporaneo in prime esecuzioni assolute.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO E CONTATTI

Luogo: Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo di Nola), Piazza Duomo – Nola (NA)

Date: Venerdì 23 e Sabato 24 Ottobre 2026, ore 18.30

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Grazia Genovese – Fondazione Aristide La Rocca ETS / Associazione Aldo Ciccolini

E-mail: ticketmozart25@gmail.com

Telefono: 3208430683

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