250° Anniversario della Fondazione della Real Colonia di San Leucio

Celebrazioni tra storia, innovazione e un tributo d’eccellenza a Ferdinando IV

Caserta, [11 gennaio] — Duecentocinquant’anni di storia, di visione e di civiltà del lavoro. La Real Colonia di San Leucio, straordinario esperimento sociale e culturale voluto da Ferdinando IV di Borbone, celebra il 250° anniversario della sua fondazione. Un traguardo che rinnova il messaggio universale di giustizia sociale, uguaglianza e progresso che animò questo progetto unico al mondo, nato nel 1776 come comunità operosa dedita all’arte della seta, ispirata al celebre Codice Leuciano.

Le celebrazioni ufficiali, promosse dalla Fondazione Orizzonti con il suo presidente Giuseppe Menniti, si sono svolte nel Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Una cornice di grande suggestione che ha ospitato momenti di riflessione, musica, arte e testimonianze sulla modernità di un’utopia realizzata.

Un tributo speciale a Ferdinando IV: la prima edizione enologica al mondo dedicata al sovrano dei diritti sociali

Tra i momenti più significativi della manifestazione, grande emozione ha suscitato la consegna a Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone della prima edizione enologica al mondo dedicata a Ferdinando IV, un progetto unico nel suo genere che unisce vino, moneta storica e narrazione certificata.

L’opera nasce dalla collaborazione tra la Zecca di Lucca — la più antica d’Europa, fondata nel 650 d.C. — e Vinum Fabulas, realtà imprenditoriale casertana specializzata in vini narrativi e collezionabili. Un sodalizio che fonde tradizione artigianale, valore storico e innovazione culturale, dando vita a un prodotto brevettato che è, al tempo stesso, esperienza sensoriale e testimonianza identitaria.

“Questo progetto rappresenta il perfetto incontro tra memoria e creatività contemporanea — commenta Domenico Cuozzo, Ceo di Vinum Fabulas —. Dedicare la prima edizione enologica a Ferdinando IV significa rendere omaggio a un sovrano che ha saputo immaginare, con San Leucio, un nuovo modo di intendere il lavoro, la dignità umana e la bellezza”.

Vinum Fabulas: la nuova frontiera del racconto enologico

Vinum Fabulas è la prima realtà al mondo in grado di trasformare fatti storicamente documentati in edizioni enologiche brevettate da collezione, dove vino, moneta storica e narrazione certificata si fondono in un unico oggetto culturale. Ogni creazione racconta una storia attraverso il linguaggio del gusto e dell’arte, offrendo a collezionisti e appassionati non solo un vino d’eccellenza, ma un viaggio nella memoria che unisce territorio, cultura e bellezza italiana.

Con questa edizione speciale dedicata a Ferdinando IV, Vinum Fabulas omaggia il padre fondatore di San Leucio, simbolo di un illuminato progetto di uguaglianza e modernità, restituendo alla comunità casertana e al mondo intero un tributo di altissimo valore simbolico e culturale.

San Leucio: un’eredità viva e attuale

Le celebrazioni del 250° anniversario hanno riaffermato l’attualità straordinaria di San Leucio, luogo dove arte, lavoro e giustizia sociale si fusero in un ideale di civiltà unico nel suo tempo. Ancora oggi il “sogno leuciano” ispira politiche di coesione, percorsi educativi e nuovi modelli di sviluppo sostenibile, capaci di coniugare tradizione, innovazione e rispetto per la persona.

