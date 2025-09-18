30 ANNI DI FIABE NELL’ORTO BOTANICO DI NAPOLI

Fiabe all’Orto Botanico di Napoli

30esima edizione a Napoli per le “Fiabe all’Orto Botanico”, rassegna green tra teatro e natura che avvia, dal prossimo sabato 20 settembre, il suo nuovo ciclo autunnale.

In scena quattro titoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura universale per l’infanzia così da realizzare, nella consolidata formula itinerante, una nuova programmazione dedicata ad adulti e bambini invitati a percorrere e scoprire luoghi magici e storie senza tempo.

Storie e racconti che attraggono da ormai 30 anni migliaia di spettatori nell’incontro magico tra poesia, teatro, scienza e natura. Proposti dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, con il sostegno del MIC, della Regione Campania e del Comune di Napoli, gli spettacoli sono allestiti, fino al prossimo 16 novembre, negli incantevoli spazi dell’Orto napoletano, creato nel 1807 per volere del Re Giuseppe Bonaparte, che risulta essere tuttora, per importanza delle collezioni e per numero di specie coltivate, tra i maggiori d’Europa.

La nuova stagione autunnale annuncia 20 giorni di spettacolo nei week end dedicati alle famiglie che propongono in sequenza gli allestimenti di “Come Alice..” ispirato dal capolavoro di Lewis Carroll (20, 21, 27 e 28 settembre, ore 11); “Artù e Merlino” scrittura originale tratta dalle leggende del “Ciclo Bretone” (4,5,11 e 12 ottobre, ore 11); “Con le ali di Peter” dal celebre romanzo di James Matthew Barrie (18,19,25 e 26 ottobre e 1 novembre, ore 11); “Il popolo del bosco” spettacolo che unisce leggende e racconti popolari sulle magiche creature che vivono e proteggono gli spazi verdi del pianeta (8,9,15 e 16 novembre, ore 11).

“Ogni spettacolo – sottolinea la direttrice artistica Giovanna Facciolo – è stato realizzato pensando all’Orto Botanico di Napoli come ad uno dei principali protagonisti del nostro lavoro, insieme ai personaggi delle favole che qui hanno un volto e una voce e tante cose da insegnare oltre le pagine dei volumi che ne hanno consegnato le loro gesta alla Storia”.

“In 30 anni – conclude Luigi Marsano, presidente de I Teatrini – abbiamo accolto migliaia di spettatori di più generazioni e creato un nucleo artistico che ha impegnato con continuità di ingaggio circa 40 persone tra attori e tecnici. Dopo tanto tempo, questo nostro lavoro, che si deve alla fattiva collaborazione con i responsabili dell’Orto Botanico di Napoli e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è esso stesso una fiaba, con un “lieto fine” che speriamo di rinnovare ancora per molto tempo”.

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9; prenotazione obbligatoria; info tel. 327 0795871 www.iteatrini.it info@iteatrini.it. L’Orto Botanico di Napoli è in Via Foria 223

I Teatrini

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

In collaborazione con

MIC – Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli,

e con La Scena Sensibile 2025/26

TEATRO ALL’ORTO BOTANICO CON TUTTA LA FAMIGLIA

FIABE D’AUTUNNO

XXX edizione Direzione artistica di GIOVANNA FACCIOLO

Programma

20, 21, 27 e 28 settembre, ore 11

COME ALICE …

da Lewis Carroll

età consigliata 5-10 anni

4 ,5, 11 e 12 ottobre, ore 11

ARTÙ E MERLINO

tratto dalle leggende del “Ciclo Bretone”

età consigliata 5-10 anni

18, 19, 25 e 26 ottobre e 1 novembre, ore 11

CON LE ALI DI PETER

da James Matthew Barrie

età consigliata 5-10 anni

8, 9, 15 e 16 novembre, ore 11

IL POPOLO DEL BOSCO

da leggende e racconti popolari

età consigliata 3-10 anni

Max 80 spettatori per recita

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9

Prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni: I TEATRINI/Ufficio Teatro

tel. 081 033 06 19 – 327 07 95 871 (anche whatsapp)

www.iteatrini.it mailto: info@iteatrini.it