Sono già numerosi gli attori, le attrici, i registi e gli sceneggiatori che le case di distribuzione hanno confermato per le convention e gli incontri della 49ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema – “Raise the Bar!”, in programma a Sorrento dall’1 al 4 dicembre all’Hilton Sorrento Palace e al Cinema Teatro Tasso.

Martedì 1° dicembre, alle 16.30, Piazza Tasso ospiterà la tradizionale festa di accensione dell’Albero di Natale, aperta alla città e dedicata a Salute!, il nuovo film di Riccardo Milani. All’appuntamento parteciperanno Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. A seguire, nella Sala Sirene, spazio agli ospiti di Medusa Film: Alessandro Siani, Claudio Bisio e il regista Luca Miniero saranno presenti per il film Bentornati al Sud; Lillo, Paolo Calabresi e il regista Eros Puglielli presenteranno Spie per caso – Operazione Tokio; Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini saranno protagonisti con Regina, che hanno scritto e diretto insieme e che vede Castellitto anche nel cast; Matteo Oscar Giuggioli e il regista Lorenzo Maria Chierici interverranno per Figli perduti.

Mercoledì 2 dicembre, per Vision Distribution, il regista Ferzan Ozpetek presenterà Nella gioia e nel dolore insieme a Vanessa Scalera e Luca Argentero, mentre il regista Rolando Ravello sarà a Sorrento con Anna Ferzetti e Arianna Pozzi per Siamo solo Voi. Presente anche Valerio Mastandrea, nel cast di due film in listino, Il sopravvissuto di Claudio Cupellini e Il primo giorno di vita di Leonardo Revelli, figlio unico di Stefano Grasso. Tra gli ospiti anche Tony Pitony, che presenterà il suo esordio al cinema, Tony Pitony – Il Filmony. I Wonder Pictures porterà il regista Dario Albertini e Valerio Mastandrea per Armony. Alla convention di Europictures, per Dove batte il cuore, sono attesi Alessandro Preziosi, Pier Giorgio Bellocchio, anche produttore del film, il regista Francesco Patierno e l’autore del libro Marco Galbiati. Nel pomeriggio sarà la volta di 01 Distribution, con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo per Follemente 2, diretto da Paolo Genovese, e Valerio Lundini, regista e protagonista di Cambogia.

Giovedì 3 dicembre si aprirà con l’anteprima di Salute!, riservata agli accreditati. Seguirà la convention di PiperFilm, alla quale parteciperanno il regista Riccardo Milani insieme a Virginia Raffaele e Biagio Izzo per Salute!, Geppi Cucciari per Perfetta di Paolo Zucca e i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy per La casa in fiamme.

A questo ricco parterre di ospiti si aggiungeranno nei prossimi giorni ulteriori sorprese e tutti i protagonisti della Cerimonia dei Biglietti d’Oro e delle Chiavi d’Oro ANEC, in programma nella serata di giovedì 3 dicembre nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, i cui vincitori saranno annunciati prossimamente.

Le Giornate Professionali di Cinema sono organizzate da ANEC in collaborazione con ANICA, con il supporto di ACEC, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della SIAE e del Comune di Sorrento, con il contributo dei partner istituzionali Banca Intesa e Cinecittà e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Main Technical Partner Cinemeccanica. Il programma completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.giornatedicinema.com.

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