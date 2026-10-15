”80 Repubblica”, ottanta anni di democrazia attraverso gli occhi delle donne al Maschio Angioino

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, l’Associazione Aerma Polani APS presenta il progetto espositivo e multimediale “80 Repubblica: Memorie di donne, fotografie e racconti di ottant’anni di democrazia”.

L’Iniziativa, che si terrà dal 16 al 25 ottobre 2026 nelle prestigiose Antisale dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino) a Napoli, si colloca al centro della mostra collettiva “TRACCE – Volti, Visioni, Memorie”, proponendosi come elemento cardine dell’offerta culturale della manifestazione.

Firmata dal fotografo e regista Gabriele Colafranceschi e curata da Rosanna Menduni De Rossi, “80 Repubblica” valorizza il contributo storico e sociale delle donne che hanno vissuto i primi decenni dell’Italia democratica. Ricordi intimi ed esperienze private diventano così un patrimonio storico condivisibile. Le protagoniste degli scatti e delle testimonianze video sono donne ultraottantenni campane che hanno vissuto in prima persona i passaggi fondativi e le trasformazioni sociali della Repubblica. Donne impegnate nella vita politica e associativa, donne dedite alla famiglia, al lavoro, all’educazione e alla vita religiosa: esperienze diverse che raccontano, insieme, la storia quotidiana della Repubblica.

Attraverso un percorso immersivo e multidisciplinare, l’esposizione intreccia la fotografia argentica, la documentazione audiovisiva e l’arte pittorica antica. In contrapposizione alla caducità e alla velocità del digitale, la fotografia di Gabriele Colafranceschi sceglie la lentezza e la concretezza del processo analogico. Ogni immagine è impressa sulla carta attraverso reazioni chimiche artigianali in camera oscura, creando un’impronta fisica della memoria. A questo si affiancano gli affreschi di Aerma Polani, le cui composizioni materiche richiamano la pittura murale antica e incarnano visivamente l’idea di “traccia” indelebile lasciata dal tempo. A sugellare il tutto, alla fine del percorso espositivo, un documentario con le videointerviste di alcune donne ultraottantenni, testimoni della nascita della Repubblica.

L’esposizione intende costruire un ponte emotivo ed educativo verso i giovani, stimolando la consapevolezza sulla parità di genere, sulla partecipazione democratica e sui valori della cittadinanza attiva.

Il progetto è promosso e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Piano per la Promozione Culturale 2026 (DD n. 667 del 10/07/2026 e DD n. 433 del 06/05/2026, L.R. 7/2003) con il sostegno della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e si avvale del Patrocinio Morale del Comune di Napoli, con il supporto del Presidente della Commissione Cultura, il Consigliere Luigi Carbone.

All’interno del contenitore espositivo “TRACCE”, “80 Repubblica” dialoga con gli interventi artistici dedicati alla memoria urbana e alla visione cosmica firmati da Ivano Nobile e dal Prof. Enzo Palumbo.

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