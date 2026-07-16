A Castel Sant’Elmo la prima Osteria Affossata di Pessoa Luna Park

In vista dell’inaugurazione di giovedì 16 luglio, Pessoa Luna Park racconta il lato food e drink della nuova tappa al Fossato di Castel Sant’Elmo: l’Osteria Affossata, i suoi residenti e ospiti, il bar Ceci n’est pas un bar e il Salta coda di Pessoa, che elimina prenotazioni e attese in piedi.

Napoli – Manca pochissimo all’apertura del Pessoa Luna Park al Fossato di Castel Sant’Elmo, sempre insieme ai Musei Nazionali del Vomero: giovedì 16 luglio, con ingresso gratuito dalle 19.00, il rito collettivo della Banda Basaglia e la festa di inaugurazione con Karma B daranno il via a una stagione che, fino al 4 ottobre, porterà in questo spazio finora inedito della città giochi, musica, cultura e socialità.

Ai piedi del castello che affaccia su tutta Napoli, il minimo che potessimo fare era costruire insieme a dei partner incredibili l’Osteria Affossata – racconta Azzurra Galeota, Co-founder e Chief Utopian Officer di Pessoa.

L’Osteria Affossata è la corte del food di Pessoa Luna Park, un unico spazio in cui trovare cucina napoletana, sapori irpini, cibo orientale e intuizioni e fusioni. Quest’anno cambia approccio e toglie le prenotazioni ai tavoli lasciando la libertà di arrivare, sedersi e ordinare. A renderlo possibile è il Salta Coda di Pessoa: si ordina dal proprio telefono, si aspetta comodamente senza fare la fila, si riceve una notifica quando il piatto è pronto e lo si ritira mostrando il proprio codice, direttamente in Osteria o al bar.

l’Osteria Affossata sarà presidiata da due realtà residenti: CU.QU. – Cucina di Quartiere, che porta in Fossato la cucina di prossimità del quartiere napoletano partendo dalla memoria di famiglia e una continua ricerca per reinterpretare il gusto di casa con uno sguardo contemporaneo, e Staj Noodle Bar, il primo noodle bar a Napoli, dedicato alla cucina asiatica di strada, in campo dalla seconda settimana fino alla chiusura. A completare il trio, Irpinia Mood, l’unica firma non partenopea, che porta i sapori e i prodotti dell’entroterra irpino con un registro leggermente diverso dal resto della proposta, portando al Fossato i sapori delle aree interne.

Ad aprire e chiudere la stagione sarà un’ospite speciale: Marianna Vitale, con il progetto Mar Limone, protagonista della prima e dell’ultima settimana di programmazione. Altre novità verranno annunciate nel corso dell’estate.

A supportare la proposta gastronomica dell’Osteria Affossata sono anche due eccellenze dell’agroalimentare italiano: Pasta Armando, storico pastificio campano che produce pasta con grano 100% italiano, e Campania Patate, realtà specializzata nella valorizzazione delle diverse varietà di patata in funzione delle specifiche destinazioni d’uso. Due partner che condividono l’attenzione per la qualità della materia prima, la filiera e la valorizzazione del territorio, contribuendo a definire l’identità culinaria del progetto.

Sul fronte drink, il Ceci n’est pas un bar ospiterà tre barman napoletani che si daranno il cambio dietro al bancone per la serata di inaugurazione. A supportare questo bar surreale c’è Fontanella Distribuzione, storico distributore campano, che ha portato con sé un parterre di brand: Peroni Nastro Azzurro; Tassoni, l’iconico marchio della Cedrata, Acqua Orsini, Aperol e Nazionale – Spirito Italiano

Informazioni pratiche

Dove: Fossato di Castel Sant’Elmo, Vomero – Napoli

Inaugurazione: giovedì 16 luglio, ingresso gratuito dalle 19.00

Periodo: 16 luglio – 9 agosto e 3 settembre – 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica

Chi è Pessoa Luna Park

Nato cinque anni fa e radicato a Napoli, Pessoa Luna Park è un progetto culturale itinerante che riattiva spazi urbani inutilizzati in modalità temporary, intrecciando in modo inedito tre vocazioni: ecologia, innovazione e produzione culturale. Sulla scia dei grandi programmi di rigenerazione urbana delle capitali europee, il progetto realizza ogni estate un luna park temporaneo all’aperto in cui cultura, socialità, gioco ed educazione convivono nell’immagine di una città più sostenibile: un’utopia immaginata per Millennial e GEN Z ma aperta a tutte le età.

Sempre in collaborazione con i Musei Nazionali Vomero.