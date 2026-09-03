A Giugliano in Campania nasce lo Street Book. Dal 3 al 13 settembre a piazza Gramsci tra stand di libri, incontri e musica

Lo start è il 3 settembre 2026 e poi fino al 13 in piazza Antonio Gramsci, undici giorni tra stand di libri, incontri con autori, ospiti, eventi musicali e molto altro. Questo è l’avvio della prima edizione di Giugliano Street Book a Giugliano in Campania, fortemente voluto da Eliseo Verde, patron della storica Libreria Claudio, che ha trascinato con sé molte associazioni amiche che da anni si spendono a favore e per amore della diffusione della cultura.

La rassegna si apre giovedì 3 settembre alle 18 con i saluti istituzionali alla presenza della Vicepresidente del Senato della Repubblica, la senatrice Mariolina Castellone;del Sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio; dell’Assessore alla Cultura, Marco Sepe; del Presidente Emerito dell’Istituto Pio V, Antonio Iodice; della Presidente della Terza Commissione Consiliare, Ilaria Fasano. A chiudere la kermesse, domenica 13 alle ore 19, è il Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone.

L’iniziativa è inserita nel circuito nazionale itinerante promosso dall’A.P.S. Book Project, che per la prima volta fa tappa in città.

Quattordici gli stand dedicati all’editoria, aperti dalle 10 alle 22, insieme a un calendario di appuntamenti che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino alla sera. Tra presentazioni di libri, momenti di confronto e spettacoli musicali, anche attività rivolte ai più piccoli, da sempre interlocutori privilegiati di Eliseo Verde e del suo staff, come dimostra la già collaudata manifestazione annuale “Regalaci una storia”.

“Lo Street Book è un progetto che da anni tenevo nel cassetto e che mi sentivo in dovere di realizzare per la mia città”, confessa Eliseo. “Poi finalmente l’opportunità è arrivata grazie a Book Project. L’obiettivo è quello di consegnare ai giuglianesi un buon risultato. In venti giorni, grazie a un tavolo tecnico formato da persone amiche e volenterose, siamo riusciti a mettere su un primo programma artistico di grande rispetto”.

La collaborazione con le diverse realtà culturali del territorio, ma anche con altre esterne ad esso, ha permesso di attivare e movimentare un fermento di alto respiro. Tra le collaborazioni in prima linea, campeggiano Radio Svago, Associazione Culturale Minerva, Connessioni, Gialli Crime Publishing, Medh Center, Arteta Edizioni, Cantieri Culturali APS, Capodanno Photo Studio e Chalet del Centro. Con il patrocinio del Comune della Città di Giugliano e dell’Assessorato alla Cultura.

“La città sta già rispondendo benissimo, e la richiesta di partecipazione è alle stelle”, continua con voce commossa Verde. “Non solo da parte del pubblico interessato, ma anche e specialmente da editori, scrittori, artisti, musicisti… Lo Street Book sta risvegliando chi finora non aveva gli strumenti per esprimersi, e oggi questo sta accadendo soprattutto perché sta portando alla luce, facendole uscire dall’ombra, persone che vogliono produrre cultura e che vogliono fruirne”.

Non si tratta, dunque, di una banale rassegna di libri, ma di qualcosa di molto importante e prezioso per la comunità giuglianese. Dietro il progetto c’è la necessità assoluta e perentoria di far emergere, una volta per tutte, la città che ama, produce, partecipa e usufruisce di arte, letteratura, teatro, musica e di tutto l’universo culturale che ne deriva.

Inaugurazione con saluti istituzioni, dunque, giovedì 3 settembre alle 18 sul palco in piazza Gramsci, si procede poi con l’evento di danza alle 18,30 a cura della Tinker Bell Academy e un concerto al pianoforte di Daniele Fellico alle 20.

Si prosegue giovedì 4 settembre alle 17:30 con Andrea Raguzzino, che presenterà “Trilogia di Jack Rubino” per Jack Edizioni. Alle 19:00 sarà invece la volta di Michelangelo Iossa, autore di “Fleming/Luciano – Ian e Lucky a Napoli”, sempre di Jack Edizioni.

Sabato 5 settembre, alle 19:00 spazio a Rosaria Galluccio con “Oh… a saperlo prima” di Arteta Edizioni.

Domenica 6 settembre, alle 18:00 sarà presentato “Diario di una Sbirra” di Carmela Serrone edito da Marotta e Cafiero.

Lunedì 7 settembre: alle 17:30 Francesco Escalona presenterà “Giallo Tufo” e “Pi Greco. Un delitto arcaico nella baia di Napoli”, Edizioni Valtrend, mentre alle 19:00 Marco Aragno sarà protagonista con “Sonder” – Edizioni Pequod.

Martedì 8 settembre toccherà a Fabio Simiani, alle 17:30, con “Sfide”, di Damster Edizioni, seguito alle 19:00 dall’incontro con Irma Abate, Ottavio Costa, Federica Giaccio e Fabrizio Moranaautori di “Misteri Partenopei – Intrighi del passato” edito da Gialli Crime Publishing.

Mercoledì 9 settembre, alle 17:30, Ilary Cerullo presenterà “Un bacio prima del buio” di Graus Edizioni. Alle 19:00 sarà invece Tobia Iodice a parlare de “Il Sarto della Luce” – Edizioni Carabba.

Giovedì 10 settembre alle 17:30, doppio appuntamento: Carlo Giardiello con “Miscelazione” di Sandit Libri, e Stefania Damiano con “Le Pays du Cognac” di Dedra Edizioni. Mentre alle 19:00 troveremo Francesco Mennillo con “Il Bambino di Piscinola” di Graus Edizioni.

Venerdì 11 settembre, alle 19:00 sarà protagonista Lello Marangio, che porterà a Giugliano due suoi lavori: “Al mio segnale scatenate l’inferno” e “Per favore non toccatemi i disabili”, editi da Homo Scrivens.

Sabato 12 settembre, alle 19:00 chiuderanno la rassegna Simone Cecchini e Giuseppina Pezzella con “Ti scrivo lo stesso”, raccolta epistolare curata e pubblicata da Arteta Edizioni.

La chiusura con Raffaele Cantone

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre, condotta dalla giornalista Giuliana Galasso, avrà un ospite particolarmente significativo per la città: il Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone. Magistrato dal 1991, Cantone ha lavorato a lungo alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. È stato inoltre presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e, prima di arrivare a Salerno, ha guidato la Procura di Perugia. La sua presenza assume un valore preciso per Giugliano, dove è cresciuto ed ha mantenuto un forte legame con la comunità e il territorio.

Nel corso dell’incontro conclusivo, il magistrato affronterà il rapporto tra cultura, formazione e legalità, partendo dalla propria esperienza professionale e con un messaggio chiaro, quello dell’importanza di creare occasioni di conoscenza e confronto, soprattutto per le nuove generazioni che necessitano di nuovi strumenti per comprendere la realtà che li circonda.

Il sostegno del Comune

A sostenere l’iniziativa c’è anche il Comune di Giugliano, che ha concesso il patrocinio economico alla manifestazione. Il percorso istituzionale è stato seguito dall’assessore alla Cultura, l’avvocato Marco Sepe, che ha accompagnato il progetto e il suo inserimento nel calendario cittadino.

La rete di collaborazioni

Il tavolo tecnico è composto da varie realtà culturali, tra cui Radio Svago, Associazione Culturale Minerva, Connessioni, Gialli Crime Publishing, Medh Center, Arteta Edizioni, Cantieri Culturali APS, Capodanno Photo Studio e Chalet del Centro. Realtà differenti, ma unite dall’idea di investire su un appuntamento capace di portare persone nel centro della città e, soprattutto, di restituire a piazza Gramsci una funzione che vada oltre quella di semplice luogo di passaggio.

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