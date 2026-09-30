A.M.I.C.I. & Ester Network: “il network che crea opportunità” incontra imprese e professionisti al Volaviamare il 30 settembre 2026

Mercoledì 30 settembre 2026, presso l’Alilauro Headquarter – Building “Volaviamare” di Napoli, ripartono gli appuntamenti di Associazione A.M.I.C.I. e Ester Network: una rete che unisce imprenditori, professionisti e associazioni e trasforma le relazioni in opportunità, collaborazioni e solidarietà.

Dopo la pausa estiva, a Napoli ripartono gli incontri dedicati al networking, alle relazioni professionali e alla sostenibilità.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre 2026, a partire dalle ore 18, presso l’Alilauro Headquarter – Building “Volaviamare”, Molo Beverello, e vedrà protagonisti Ester Network e Associazione A.M.I.C.I.

Non un semplice appuntamento, dunque, ma un progetto che punta a mettere insieme il network solidale di Ester Network, fondato da Ivana Petrone e quello datoriale dell’Associazione A.M.I.C.I. di Giovanni Scognamiglio, con il fine di creare una comunità all’interno della quale imprenditori, manager, professionisti, associazioni di categoria e organizzazioni del Terzo settore possano incontrarsi e sviluppare collaborazioni.

Un percorso che trova precedenti concreti negli appuntamenti organizzati negli scorsi anni.

A marzo, ad esempio, Ester Network e A.M.I.C.I. hanno promosso al Centro Ester di Napoli la presentazione del Campionato Nazionale di Calcio per le Aziende, con una parte dell’iniziativa dedicata alla solidarietà e ai progetti dell’associazione Social Center Village.

Da non dimenticare il Summer Charity Network 2025, appuntamento estivo dedicato alla raccolta di energie e risorse a sostegno del progetto “Cuori in gioco”, rivolto ai bambini e alle famiglie del territorio che versano in situazioni di disagio economico e/o sociale.

Una grande famiglia professionale e associativa

L’idea alla base del progetto è quella di superare la tradizionale distinzione tra networking professionale e impegno sociale e di costruire una vera e propria “grande famiglia”, nella quale competenze, esperienze e professionalità possano incontrarsi e generare valore.

Non soltanto quindi occasioni per presentare la propria attività, ma un percorso fondato sulla conoscenza reciproca e sulla possibilità di sviluppare rapporti professionali destinati a proseguire anche dopo l’evento.

La giornata prenderà il via alle 18:30 con gli interventi e gli speech.

A partire dalle 19:30 spazio al Networking Aperitif, momento pensato per favorire il confronto informale e la nascita di nuove relazioni. Incontra. Crea. Collabora. Cresci.

Una rete aperta al territorio e alle istituzioni: questa la filosofia che accompagna gli appuntamenti.

L’invito è rivolto a imprenditori, professionisti, aziende e associazioni interessati a conoscere nuove realtà e ad entrare in una rete di relazioni fondata sulla collaborazione anche con le istituzioni.

Ogni incontro può diventare infatti l’occasione per conoscere un nuovo professionista, individuare una competenza di cui si ha bisogno, presentare un progetto, costruire una partnership o semplicemente aprire un dialogo, con una visione internazionale in un contesto sportivo e inclusivo.

Ed è proprio questo il significato de “Il network che crea opportunità”: mettere le persone nelle condizioni di incontrarsi e lasciare che dalle relazioni possano nascere nuove possibilità.

Remind

Mercoledì 30 settembre 2026

Ore 18

Alilauro Headquarter – Building “Volaviamare” – Molo Beverello – 80133 Napoli (NA)

Programma:

Ore 18 Welcome

Ore 18.30 – Speech

Ore 19.30 – Networking Aperitif

Un incontro che segna una nuova stagione all’insegna delle relazioni, inclusione, collaborazioni e solidarietà.

Perché, in un mondo professionale sempre più basato sulle connessioni, le migliori opportunità possono nascere proprio da un incontro.

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