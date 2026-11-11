A Nola il convegno su “Ottant’anni dall’Assemblea Costituente”: accademici e studenti a confronto nel Salone dei Medaglioni

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Si terrà mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17.30, presso il Salone dei Medaglioni della Curia Vescovile di Nola, il seminario di studio dal titolo «Ottant’anni dall’Assemblea Costituente. Percorsi a partire dai Padri costituenti del territorio».
L’evento è promosso dalla Fondazione Aristide La Rocca in collaborazione con la Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i Processi di Governo (SASP) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il patrocinio delle principali istituzioni civili, religiose e accademiche del territorio.
L’iniziativa intende approfondire le radici storiche e giuridiche della Carta fondamentale italiana, ponendo un focus sul contributo offerto dai Padri costituenti legati al territorio campano e nolano.
I lavori si apriranno con l’introduzione della Prof.ssa Amelia La Rocca, Presidente della Fondazione Aristide La Rocca, e con i saluti delle autorità locali e dei dirigenti scolastici.
Seguiranno i contributi di carattere scientifico affidati a due relatori d’eccezione: il professore Francesco Bonini, ordinario di Storia delle istituzioni politiche e Rettore dell’Università di Roma LUMSA e dal professore Umberto Ronga, Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università Federico II e Direttore della SASP.
Ampio spazio sarà dedicato al coinvolgimento delle giovani generazioni. La sessione centrale del convegno vedrà infatti protagonisti gli studenti del Liceo classico e scientifico “G. Carducci”, del Liceo “Albertini” e dell’ITCG “Masullo-Teti” di Nola, chiamati a condividere le proprie riflessioni sul valore e l’attualità dei principi costituzionali nella società contemporanea.
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