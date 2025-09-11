A Palazzo Gravina il Premio per la Responsabilità Sociale “Amato Lamberti”: la dedica ai bambini di Gaza

Il riconoscimento quest’anno va a Francesca Albanese, Nello Scavo, Flo, Abdallah Motan, Francesco Di Leva, Luciano Stella, Ernesto Albanese, Piero Avallone, Valentina Tamborra, Associazione Quartieri Spagnoli

Napoli, Palazzo Gravina

Via Monteoliveto, 3

Sabato 20 Settembre 2025

Ore 19

NAPOLI – È dedicata ai bambini di Gaza e alla pace la dodicesima edizione del Premio per la Responsabilità Sociale Amato Lamberti organizzato dall’ associazione Jonathan e dal gruppo di imprese sociali Gesco, che si aprirà con un collegamento in diretta con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L’appuntamento per la cerimonia di premiazione è a Palazzo Gravina a Napoli sabato 20 settembre 2025 a partire dalle ore 19. Sarà presente per i saluti iniziali il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Condotto dal giornalista Rai Ettore De Lorenzo, vedrà ospiti della serata personalità che si sono distinte per l’impegno sociale e per una sensibilità civile che va oltre il comune senso del dovere e che sono chiamati a portare la loro testimonianza in occasione della cerimonia conclusiva. Insieme con Francesca Albanese che riceverà il Premio Edizione 2025, interverranno e saranno premiati Francesco Di Leva (attore e direttore artistico del teatro Nest, Premio alla Cittadinanza); Luciano Stella (produttore cinematografico e sceneggiatore, Premio per la Cultura); Ernesto Albanese (imprenditore, fondatore e presidente dell’associazione L’Altra Napoli, Premio Impresa); Piero Avallone (magistrato, menzione speciale “Paolo Giannino”); Valentina Tamborra (fotoreporter, Premio Diritti Umani); Giovanni Laino in rappresentanza dell’ Associazione Quartieri Spagnoli (categoria Lavoro Sociale). Sarà premiata anche la cantautrice Flo (categoria Impegno civile) che, oltre a portare la sua testimonianza, interverrà anche con qualche brano musicale del suo repertorio. Infine ci sarà un tributo speciale (Premio Napoli Città Solidale) ad Abdallah Motan, giovane regista palestinese e napoletano d’adozione, incarcerato dallo scorso gennaio senza accuse precise né colpe riconosciute, autore di un documentario sul terribile trattamento riservato ai palestinesi deceduti nelle carceri israeliane. Chiuderà la serata un altro collegamento in diretta, con il giornalista Nello Scavo (categoria Giornalismo) inviato di guerra per il quotidiano Avvenire. Il Premio è accreditato presso l’ Ordine dei Giornalisti della Campania (con il titolo “Responsabilità Sociale e deontologia: i bambini di Gaza”) e vale 5 crediti formativi, con iscrizioni entro il 18 settembre.

I premiati riceveranno, oltre alla targa, ciascuno un’opera d’arte realizzata per l’occasione da Daniela Pergreffi, pittrice e docente di Illustrazione nell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, e dagli artisti (ex allievi dell’Accademia) da lei selezionati: Nino CoMe, Alberto Cosenza, Federica Ferraro, Marta Fogliano, Andrea Matarazzo, Resli Tale, Valerio Sannino, Francesca Stella, Violante Varriale. La regia e la produzione della cerimonia sono a cura di Exit Com.

La dodicesima edizione ha il patrocinio di: Comune di Napoli, Regione Campania, Università Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Ordine dei Giornalisti della Campania. Si avvale quest’anno della collaborazione con il progetto transnazionale SULIEIA dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a sostegno di valori comuni di giustizia sociale e inclusione.

La serata si chiuderà con un rinfresco a cura di Monelli tra i Fornelli dello chef Luca Pipolo con i ragazzi di Nisida e selezione di vini a cura dell’Enoteca Continisio.